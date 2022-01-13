中国旅游日，洛阳这些景区有优惠

5月19日是第12个中国旅游日。记者今日从洛阳市文化广电和旅游局获悉，在做好疫情防控工作的前提下，洛阳多家景区围绕中国旅游日推出门票优惠政策。

老君山

5月19日是第12个中国旅游日。记者今日从洛阳市文化广电和旅游局获悉，在做好疫情防控工作的前提下，洛阳多家景区围绕中国旅游日推出门票优惠政策。

据了解，5月19日当天，洛阳老君山、天河大峡谷、龙峪湾、王府竹海、汉光武帝陵、王铎故居、平乐牡丹画创意产业园、万佛山森林公园景区推出免门票优惠措施。5月1日至5月31日，伏牛山滑雪度假乐园对游客实行入园门票8折优惠。

此外，5月19日至22日，隋唐洛阳城国家遗址公园将举办“宫里约惠”“宫里告白”“宫里露营”三大主题活动。活动期间，该景区推出“两人同行，一人免单”优惠政策，游客购买应天门、明堂天堂、九洲池任一景点门票后，凭所购买的景点门票，在该景点可一票进两人(限成人全价票)。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李雅娟 文/图)