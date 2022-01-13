中国旅游日，洛阳这些景区有优惠

5月19日是第12个中国旅游日。记者今日从洛阳市文化广电和旅游局获悉，在做好疫情防控工作的前提下，洛阳多家景区围绕中国旅游日推出门票优惠政策。
5月19日是第12个中国旅游日。记者今日从洛阳市文化广电和旅游局获悉，在做好疫情防控工作的前提下，洛阳多家景区围绕中国旅游日推出门票优惠政策。
5月19日是第12个中国旅游日。记者今日从洛阳市文化广电和旅游局获悉，在做好疫情防控工作的前提下，洛阳多家景区围绕中国旅游日推出门票优惠政策。
据了解，5月19日当天，洛阳老君山、天河大峡谷、龙峪湾、王府竹海、汉光武帝陵、王铎故居、平乐牡丹画创意产业园、万佛山森林公园景区推出免门票优惠措施。5月1日至5月31日，伏牛山滑雪度假乐园对游客实行入园门票8折优惠。
此外，5月19日至22日，隋唐洛阳城国家遗址公园将举办“宫里约惠”“宫里告白”“宫里露营”三大主题活动。活动期间，该景区推出“两人同行，一人免单”优惠政策，游客购买应天门、明堂天堂、九洲池任一景点门票后，凭所购买的景点门票，在该景点可一票进两人(限成人全价票)。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李雅娟 文/图)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605