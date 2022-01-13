暖心！牵着“蜗牛”去散步 细心呵护残疾人

为让特殊儿童走出家门、亲近自然，18日，洛阳市举行“牵着蜗牛去散步”爱心公益活动，带领20多名智力障碍的孩子走进洛浦公园，参观游览、互动游戏、亲近自然。

为让特殊儿童走出家门、亲近自然，18日，洛阳市举行“牵着蜗牛去散步”爱心公益活动，带领20多名智力障碍的孩子走进洛浦公园，参观游览、互动游戏、亲近自然。

此时正是繁花似锦的季节，绽放的鲜花、嬉戏的鸟儿……在洛浦公园，孩子们从刚开始的紧张慢慢露出了笑容。正和朋友手拉着手的乐乐(化名)兴奋地告诉记者，这次出游让她很开心。

洛阳市残联相关负责人表示，“牵着蜗牛去散步”是由中国残联和中国智协联合倡导发起的全国联动的社会公益活动，“蜗牛”指的是智障人群，呼吁全社会了解并关爱智障群体，帮助他们走出家庭，走向社会。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 杨润颖 赵云 文/图）