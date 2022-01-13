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首批惠及企业15家，信用贷款1.14亿元！洛阳正式全面启动“成长贷”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.18 17:25

　　高成长性企业发展再添金融活水！18日，洛阳市工信局、国鑫担保与10家合作银行签订协议，标志着洛阳正式全面启动“成长贷”业务。首批业务共惠及15家企业，意向首批“成长贷”业务意向合作协议金额共计2.23亿元，其中信用贷款1.14亿元。

　　作为贯彻落实市委、市政府产业发展“136”工作举措，积极发挥金融对产业造血功能的创新举措，“成长贷”以发展风口产业为引领，以稳定产业链供应链为导向，以助推高成长性企业倍增发展为目标，旨在积极发挥财政资金引导和杠杆效用，推动有为政府和有效市场更好结合，鼓励带动银行等机构建立与高成长性企业发展相适应的信贷管理体系。

　　在支持范围上，“成长贷”共支持洛阳市高成长性企业提质倍增计划市级试点(培育)企业、市级试点(培育)企业的供应链核心配套企业、经省级以上行业主管部门认定的“专精特新”中小企业、列入“三大改造”重点企业项目库的企业、其他经认定符合洛阳产业支持政策的企业等5类企业融资需求。

　　在业务运作上，“成长贷”由洛阳市财政出资5000万元设立高成长性企业贷款风险补偿资金池，针对银行发放信用贷款及抵押贷款设置差异化风险补偿标准，鼓励合作银行发放信用贷款，一方面为无抵押物的高成长性企业提供便利、稳健的增信工具，推动合作银行增量、扩面、降价支持各梯次高成长性企业；另一方面能够在全市构建新的高成长性企业融资体系，引导各类金融机构设立高成长性企业专属金融产品，对高成长性企业的融资需求应贷尽贷。

　　“此次‘成长贷’业务的推出，有助于建立‘共同参与，风险共担’的政银合作新模式，是洛阳推进高成长性企业实现倍增发展的又一重要实践。”洛阳市工信局相关负责人表示。

　　后续，洛阳还将围绕打造全省乃至全国具有影响力的企业信贷品牌和助力企业发展的金融标志产品，积极推动“成长贷”业务在洛惠及更多高成长性企业，不断扩展洛阳优质存量上的增量空间，以高质量金融服务为建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌作出新的贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 郝爽）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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