轘辕关：扼守洛阳东南门户 见证客家先民南迁

近日，在位于偃师区府店镇参驾店村南的轘辕关遗址上，古穆遒劲的“古轘辕关”四个大字仍清晰可见，让人不禁思古幽情。

近日，在位于偃师区府店镇参驾店村南的轘辕关遗址上，古穆遒劲的“古轘辕关”四个大字仍清晰可见，让人不禁思古幽情。

洛阳市客家文化研究会名誉会长、著名文史学者徐金星说，轘辕关是东汉末年，朝廷为抵御黄巾军进兵、捍卫都城洛阳所设的“洛阳八关”之一，扼守洛阳东南门户，位于今偃师市府店镇境内轘辕山上，是客家先民南迁的另一条主要通道。

从地形图上看，轘辕山位于汉魏洛阳故城东南，轘辕山向西接万安山，横亘在洛阳南部。轘辕山接中岳嵩山余脉，绵延向北直指黄河南岸，与北邙相接。由此，形成了洛阳东以嵩岳、轘辕为障，南以万安山为屏，西扼函谷要塞，北临黄河的四塞险固的京都防御体系。

“轘(huán)辕”，意指形势险要的道路。唐代李吉甫《元和郡县图志》记载：“轘辕山，山路险阻，十二曲道，将近复回，故曰：轘辕。”如此，便不难想象“轘辕关”一夫当关万夫莫开的险峻形势。

史料记载，西汉时期，汉武帝刘彻到中岳嵩山祭天，令人开凿了一条弯多坡陡的轘辕道。最初窄而陡的通关之道，尽管非常险恶，但也给扼守关隘带来了不少便利。八关之中，轘辕关尤为险要，设在轘辕山上，其势陡峻，山道盘旋，将去复还，谓之“十八盘”。

在东汉设关之前的春秋战国时期，这里就是军事要地，后来的隋、唐、后梁、后唐、后晋建都洛阳，也都在轘辕关布防。其中，晋怀帝永嘉二年(公元308年)，王弥等起兵反晋，过轘辕关进逼洛阳。此后西晋政权灭亡，大批士族、百姓自轘辕关逃出，迁徙南方，成为客家人及闽南人的祖先。

放眼关外向南的山路，试想当年南下的客家先民离开京都，奔向一个遥远而陌生的地方，既依依不舍，又被逼无奈。宋代诗人梅尧臣写有《轘辕道》一诗，其中有两句这样写道：“古壁挂青苍，天风起萧瑟。洛城西首时，望望平烟密。”既描述出了关隘古道的险峻，又可感受到别离家园的忧伤。

今存轘辕关建筑遗址，为清乾隆十五年(公元1750年)重修，用石灰岩垒砌，正中是弧形关洞。过了轘辕关，踏上崎岖山路，随着渐行渐远的身影，有生之年，客家先民再也没有回到魂牵梦绕的故乡。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 许飞飞 文/图)