龙门石窟文物展览荣获全国博物馆十大陈列展览精品“优胜奖”

5月18日上午，2022年“国际博物馆日”中国主会场活动在湖北武汉举行，活动现场公布了第十九届(2021年度)“全国博物馆十大陈列展览精品”获奖名单，其中“铭心妙相：龙门石窟艺术对话”展览荣获第十九届(2021年度)全国博物馆十大陈列展览精品“优胜奖”。

5月18日上午，2022年“国际博物馆日”中国主会场活动在湖北武汉举行，活动现场公布了第十九届(2021年度)“全国博物馆十大陈列展览精品”获奖名单，其中“铭心妙相：龙门石窟艺术对话”展览荣获第十九届(2021年度)全国博物馆十大陈列展览精品“优胜奖”。

本次展览由上海大学和河南省文物局主办、上海大学博物馆和龙门石窟研究院承办，是龙门石窟文物首次在上海集中亮相，是主办双方在文博领域战略合作框架下的首个工作成果，也是上海大学博物馆与龙门石窟研究院、高校博物馆与地方博物馆合作的典范之作。

据了解，“全国博物馆十大陈列展览精品推介活动”由国家文物局指导，中国博物馆协会、中国文物报社组织开展，是中国博物馆界陈列展览领域的最高奖项和最著名文化品牌，以其专业性、权威性，被誉为中国博物馆界的“奥斯卡奖”。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 王青茹 文/图)