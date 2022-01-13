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洛阳已建成18个社区健身中心和13个体育公园
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.18 15:18

　　18日上午召开的洛阳市社区健身中心暨社区体育公园项目新闻发布会透露，洛阳目前已建成18个社区健身中心和13个体育公园，并均已投入试运营，进一步优化全民健身设施布局，助力城市提质和青年友好型城市建设。

　　河南邓亚萍体育产业投资基金创始人邓亚萍，清华大学建筑设计院产业园区研究中心主任廉毅锐出席发布会并回答记者提问。

　　健身项目设置兼顾各类人群

　　据介绍，洛阳市社区健身中心和社区体育公园项目是洛阳“十四五”重点民生项目，通过实施该项目，将进一步优化全民健身设施布局，使全民健身公共服务更精准地纳入社区服务体系，实现全民健身公共服务覆盖全民、服务全民、造福全民。

　　洛阳市社区健身中心和社区体育公园项目在中心城区以“居民小区、社区、片区”为单位，通过盘活城市绿地、社区闲置用房等空闲资源的方式，为群众提供更多健身空间，形成洛阳全民健身三级服务体系。

　　社区健身中心和社区体育公园均根据空间特点设置标准场地或不规则场地，社区健身中心可满足社区居民开展操舞、跑步、力量训练等室内健身基本需求。社区体育公园则结合市民喜好和年龄结构在户外设置足球、篮球、乒乓球等传统运动设施或轮滑、旱冰、滑板等新兴运动设施，充分兼顾不同年龄段人群的健身喜好，更好地为社区居民健身提供便利。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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