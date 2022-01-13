“文化+数字”，助力洛阳老街焕发新活力

孝感动天、戏彩娱亲、鹿乳奉亲……今天上午，记者在老城区大中街看到，这里的街区以白墙灰瓦为主色调，街边的墙上以浮雕的形式展现了24个中国传统主题孝道文化，每一幅主题浮雕的一角都设有一个二维码，游客只需拿出手机扫码，就能以AR或音频形式，多感官欣赏主题孝道故事。

孝感动天、戏彩娱亲、鹿乳奉亲……今天上午，记者在老城区大中街看到，这里的街区以白墙灰瓦为主色调，街边的墙上以浮雕的形式展现了24个中国传统主题孝道文化，每一幅主题浮雕的一角都设有一个二维码，游客只需拿出手机扫码，就能以AR或音频形式，多感官欣赏主题孝道故事。

“我在这里感受到了洛阳深厚的文化底蕴，一街一景都有故事。”外地游客李先生一边扫码观看主题孝道故事一边对大中街的文化改造赞不绝口。

东南隅街道相关负责人介绍，大中街长191米、宽7.2米，目前，已借着背街小巷治理的东风，在升级街道基础设施的同时完成了“文化+数字”的整体提升，旨在将河洛文化、老城文化充分体现在文明城市创建的过程中，让更多群众成为城市文明创建成果的“共享者”。截至目前，大中街的晚间亮化工程也初步竣工，这也标志着大中街已完成从背街小巷到文化主题网红街区的首轮转变。

记者在现场注意到，在街区浮雕墙的另一侧，神州眼科医院、李占彪膏药等门店正在筹备开业。“接下来，我们将立足自身资源优势，聚焦群众关心的社区养老问题，大力推动医养结合公共服务建设。”该负责人说，大中街将以“孝文化”街巷为依托，联合神州眼科医院、国家级非遗项目“洛阳平乐郭氏正骨法”的郭氏大国医等优势医疗资源，结合鼓楼社区的“乐养居”项目，形成资源内循环，倾力打造“名医巷”，继续擦亮街区的“文明底色”。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图）