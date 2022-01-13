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洛阳文旅集团入围全国文旅集团品牌影响力百强
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.18 15:20

　　18日，记者获悉，《2022年4月中国文旅业发展报告》日前发布，洛阳文旅集团入围“全国文旅集团品牌影响力百强榜”榜单。

　　《2022年4月中国文旅业发展报告》由权威文旅平台迈点研究院发布，我省共有4家文旅集团入选，其中，洛阳文旅集团排名第37位。

　　洛阳文旅集团以文旅文创成支柱为引领，聚焦重大文旅项目开发、重要文旅资源运营、新兴文旅业态引领三大核心功能，统筹洛阳历史文化保护利用、沉浸式文旅目的地打造和文旅产业价值链提升三大重点任务，布局旅游开发、酒店餐饮、文化体育等8个板块，致力于打造全国知名的文化旅游产业领域国有资本投资运营平台和国内文旅产业旗舰劲旅。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 秦阳 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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