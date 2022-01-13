洛阳文旅集团入围全国文旅集团品牌影响力百强

18日，记者获悉，《2022年4月中国文旅业发展报告》日前发布，洛阳文旅集团入围“全国文旅集团品牌影响力百强榜”榜单。
18日，记者获悉，《2022年4月中国文旅业发展报告》日前发布，洛阳文旅集团入围“全国文旅集团品牌影响力百强榜”榜单。
18日，记者获悉，《2022年4月中国文旅业发展报告》日前发布，洛阳文旅集团入围“全国文旅集团品牌影响力百强榜”榜单。
《2022年4月中国文旅业发展报告》由权威文旅平台迈点研究院发布，我省共有4家文旅集团入选，其中，洛阳文旅集团排名第37位。
洛阳文旅集团以文旅文创成支柱为引领，聚焦重大文旅项目开发、重要文旅资源运营、新兴文旅业态引领三大核心功能，统筹洛阳历史文化保护利用、沉浸式文旅目的地打造和文旅产业价值链提升三大重点任务，布局旅游开发、酒店餐饮、文化体育等8个板块，致力于打造全国知名的文化旅游产业领域国有资本投资运营平台和国内文旅产业旗舰劲旅。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 秦阳 文/图)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605