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窨井盖更换为新型五防井盖 保障群众“脚底下的安全”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.18 10:45

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：现在洛阳市区大面积更换新的井盖，新井盖下面安装防坠落装置了吗？

　　洛阳市城市管理局回复：窨井盖专项整治工作是河南省省委省政府和洛阳市市委市政府确定的重点民生实事之一，自2021年我局牵头负责窨井盖专项整治行动以来，对存在移位、沉降、超期“服役”、盖体损坏、缺少防坠网等问题的窨井设施进行根本性整治。截至目前，全市共整治病害窨井设施90674座，雨污水井及深度超过1.2米的其他类井盖已加装防坠落装置101571套，新整治的窨井盖全部更换为新型五防井盖，切实保障人民群众“脚底下的安全”。

　　点击查看原帖
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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