到博物馆体验剪纸文化 感受“指尖艺术”

5月18日是国际博物馆日。17日下午3点，洛阳周王城天子驾六博物馆举行“博物馆的力量——5·18国际博物馆日”主题社教活动。

5月18日是国际博物馆日。17日下午3点，洛阳周王城天子驾六博物馆举行“博物馆的力量——5·18国际博物馆日”主题社教活动。

为了使孩子们更好地掌握剪纸技艺，剪纸老师现场为青少年们讲解了剪纸艺术的历史、表现形式及基本操作技法等内容。青少年发挥想象力，动手实践，运用剪刀、刻刀等工具在彩纸上探索创造，用心感受着“指尖的艺术”。

一张彩纸，一把剪刀，一份传承。此次活动进一步培养了青少年的动手能力和实践能力，激发了他们对中国剪纸的喜爱，增强了他们对中国传统文化的自豪感和认同感。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 李晶晶 文/图）