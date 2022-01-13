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到博物馆体验剪纸文化 感受“指尖艺术”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.18 10:48

　　5月18日是国际博物馆日。17日下午3点，洛阳周王城天子驾六博物馆举行“博物馆的力量——5·18国际博物馆日”主题社教活动。

　　为了使孩子们更好地掌握剪纸技艺，剪纸老师现场为青少年们讲解了剪纸艺术的历史、表现形式及基本操作技法等内容。青少年发挥想象力，动手实践，运用剪刀、刻刀等工具在彩纸上探索创造，用心感受着“指尖的艺术”。

　　一张彩纸，一把剪刀，一份传承。此次活动进一步培养了青少年的动手能力和实践能力，激发了他们对中国剪纸的喜爱，增强了他们对中国传统文化的自豪感和认同感。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 李晶晶 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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