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84岁的老人王丽君：在看不见的世界里独自绽放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.18 08:48

　　“在我视力不好的时候，曾有很多陌生人帮过我。我总想着，有一天我也能帮到别人。”近日，记者应邀到涧西区84岁的王丽君老人家串门时，她这样说。

　　王丽君曾用无微不至的照料，唤醒了植物人姐姐。她说，植物人患者家庭各有各的难处，希望她和姐姐的故事能鼓励更多患者家庭走出生活的阴霾。

王丽君（右）与姐姐的合影 （记者翻拍）

　　一次意外

　　她唯一的姐姐成了植物人

　　记者见到王丽君时，她坐在床边，从枕头下面摸出一张照片。照片中，王丽君和一名女子拉着手相偎而坐。“这是我姐姐。”王丽君说，这也是姐妹俩最后一次合影。

　　“姐姐和家人在开封生活。2001年10月5日，她准备上洗手间时，突然呈喷射状呕吐，家人急忙将她送到医院。经医生诊断，是蛛网膜下腔出血。”王丽君回忆道，那一年，姐姐70岁，她63岁。

　　外甥给王丽君打来电话。想到姐姐的3个子女都要上班，姐夫比姐姐大7岁，照料病人有困难，已经退休的王丽君直奔开封。

　　看到躺在重症监护室里的姐姐不会说话也不会动，成了植物人，王丽君哭了许久——家里兄弟姐妹8个，这是她唯一的姐姐。

　　“当时，我们病房里还有一对母女，女儿每天到床边呼唤妈妈。听医生说，这样的状态已经持续40多天了。”王丽君说，那时父母已逝，都说长姐如母，她暗下决心：无论用什么方法，都要唤醒姐姐。

　　一份坚持

　　她用真情照料盼来姐姐恢复

　　此后，王丽君长期住在开封，跟护工一起照顾姐姐。

　　“姐姐，你不会动不要紧，我来帮你动。”王丽君每天为姐姐搓手、搓胳膊、捏腿等，帮助姐姐加速血液循环。在按摩之余，她还每天给姐姐讲故事以唤醒意识，有儿时的共同回忆，也有杂志上看到的励志故事。“生病期间姐姐持续发热，我就用布条做了帽子，里面放上冰块帮她降温。”王丽君说，冰化了就换，直到姐姐体温正常。

　　两个月过去，一天医生来查房时故意绕开，王丽君发现姐姐的表情有微妙变化，立刻领会意思叫回医生。“很不错！你姐姐的右眼神经已经恢复了，可以试着让她坐起来了。”医生的话让王丽君深感振奋。随后，从坐到站，她每天用膝盖顶着辅助姐姐练习，从1分钟到2分钟，逐日增加，姐姐状况日渐好转，开始回家休养。

　　一天，有朋友来家探望，她试探性地问姐姐认不认识对方。“老朋友了！”姐姐这一开口，在场人都喜出望外。

　　日复一日，悉心照料。2002年11月，姐姐恢复至会吃饭、被人扶着能抬脚的状态，王丽君才回到洛阳。此后她常去探望，或者打电话了解近况。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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