洛阳举行促进残疾人就业主题招聘活动

昨日，我市举行以“‘就’在民企，‘职’向未来，促进残疾人就业，保障残疾人权益”为主题的招聘活动。

昨日，我市举行以“‘就’在民企，‘职’向未来，促进残疾人就业，保障残疾人权益”为主题的招聘活动。

招聘活动现场，在做好疫情防控的前提下，11家用人单位提供51个工种的161个就业岗位，现场达成就业意向35人。同时，现场设置了残疾人就业政策咨询、法律咨询等服务专窗，为前来求职的残疾人提供精准的就业服务。

本次招聘活动是2022年全国助残日暨民营企业招聘月活动之一，招聘月活动由市残联联合市人社局等7家单位联合举办。除了线下招聘，招聘月活动还有线上招聘、“直播带岗”招聘。

“本次招聘活动为用人单位和残疾人搭建起交流的平台，对促进残疾人就业起到助推作用。”市残联相关负责人介绍，下一步，我市将持续开展形式多样的残疾人招聘活动，实现线上线下招聘活动不停歇、就业服务不打烊。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 杨润颖 王国利）