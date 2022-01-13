放任宠物狗随地大小便 老邻居因此闹矛盾

如今，一些居民喜欢养宠物，可是，养宠物不单是个人喜好问题，处理不好相关问题还会引发诸多矛盾。

如今，一些居民喜欢养宠物，可是，养宠物不单是个人喜好问题，处理不好相关问题还会引发诸多矛盾。前不久，西工区一小区一对老邻居就因养狗问题发生矛盾。昨日，记者了解到，经过人民调解员调解，这对老邻居重归于好。

在西工区唐宫路街道一小区，今年70多岁的任某，家里养了一只宠物狗。60多岁的王某在他家楼下。王某发现，任某家的宠物狗经常在她家门口大小便，而他也不清理。

王某多次找任某协商也未能解决，这件事给王某生活带来影响。无奈之下，她在今年4月找到社区人民调解员求助。

调解员从王某处得知，他们小区很多人养了宠物狗，有的人自觉清理掉宠物狗的大小便、遛狗牵绳、有养狗证，但有的人缺乏这种意识，她就多次遇到邻居家遛狗不牵绳等情况。她认为，宠物狗随地大小便，狗主人又不及时清理，不仅会影响大家的生活，还会影响环境卫生、邻里和谐。

调解员实地走访看到，王某反映的情况确实如此，其他居民也有王某一样的困扰。

随后，调解员找到任某，向他说明王某及小区居民对于养宠物狗方面的一些想法和看法，并讲述了相关的法律法规。

根据《洛阳市养犬管理办法》第十九条规定，养犬不得危害公共利益，不得干扰他人正常生活，不得放任、驱使犬只恐吓、伤害他人。犬吠影响他人时应当采取措施予以制止。《洛阳市养犬管理办法》第二十三条规定，犬只饲养人及携犬人还应当遵守下列规定：犬只在户外排泄粪便的，应当立即清除。

《洛阳市城市市容和环境卫生管理条例》规定，居民饲养宠物不得影响环境卫生，对宠物在道路和其他公共场所产生的粪便应当即时自行清除，未即时清除的，参照《洛阳市市区养犬管理规定》予以处罚。根据该管理规定，犬只在户外排泄粪便的，犬只饲养人或者携犬人应当立即清除，否则由市容环境卫生主管部门处五十元罚款。

另外，根据治安管理处罚法相关规定，饲养动物，干扰他人正常生活的，处警告；警告后不改正的，或者放任动物恐吓他人的，处二百元以上五百元以下罚款。

任某称，他按规定给狗办理了相关证件，日常中，他确实图方便省事，对自己养狗的一些不良习惯没有纠正，日后他会改正，他会将王某家门口清理干净并消毒处理，以后不再发生此类情况。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 雷心怡）