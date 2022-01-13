洛阳高新区：政企“早餐汇” 助企更精准

昨日，在高新区自贸大厦餐厅，随着多名本地企业和政府机关负责人陆续入座，该区第二期“畅聊早餐汇”正式“开吃”。

昨日，在高新区自贸大厦餐厅，随着多名本地企业和政府机关负责人陆续入座，该区第二期“畅聊早餐汇”正式“开吃”。

在一个多小时的时间里，大家吃的是早餐，谈的是工作，议的是发展，通过你一言我一语，“消化”掉成长的烦恼，“聊”来共赢的机会，“谋”出发展的信心。

举行“畅聊早餐汇”，是高新区在日前召开的产业高质量发展创新大会上提出的创新举措。该活动以“才聚河洛、智汇高新”为主题，以在半年内邀请所有规模以上工业企业参与为目标，在每周邀请多名企业家共进早餐，从而搭建企业高级经理人与政府之间、企业经营管理人才之间的互动桥梁，依托创新建立政企常态化沟通联络渠道，进一步优化营商环境。

在这两期活动中，中航光电、伟信电子、凯迈测控、麦斯克、四丰电子等13家重点企业受邀参与。就餐期间，聚焦“风口”产业，企业家们在轻松愉悦的氛围中谈产业前景、企业优势、当前发展等，并结合自身具体情况分享经验。参加活动的高新区负责人则就有关问题与企业交流认识和看法，为企业发展出谋划策。

“利用早餐时间加强沟通，拉近了政企距离，体现了政府服务企业的决心。”高新区相关负责人表示。

立足提升服务企业温度，高新区还将结合深入开展“万人助万企”活动，针对“畅聊早餐汇”收集的“疑难杂症”，及时建立工作台账，并分解到各相关单位，量身定制为企业提供精准支持政策。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 汪冰冰 张玉书)