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洛阳市金融支持乡村振兴工作座谈会召开 杨骁出席并讲话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.18 08:19

　　昨日，全市金融支持乡村振兴工作座谈会召开，认真落实市委乡村振兴“151”工作举措和关于金融支持乡村振兴的部署要求，推动更多金融资源向乡村振兴重点领域和薄弱环节倾斜。市委副书记、政法委书记杨骁出席会议并讲话。

　　座谈会上，市直相关部门、金融机构、国有企业和部分县区负责同志分别围绕金融支持乡村振兴、国开行贷款项目谋划落实等情况作了发言，提出了具体意见建议。

　　杨骁指出，实施乡村振兴战略是党中央作出的重大战略部署。市委立足实际提出“151”工作举措，加快推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推进“五大振兴”，离不开金融的有力支持。各级各部门和金融机构要坚决扛牢乡村振兴政治责任，坚持问题导向，主动担当作为，把握好信用、风险、杠杆等关键环节，进一步健全农村信用体系，完善风险补偿机制，放大杠杆撬动作用，不断提升金融支持乡村振兴的能力和水平。要聚力解决供需信息不对称问题，既加强农村金融知识和金融产品宣传推介，提高农户和新型经营主体知晓率和获贷率，又积极发挥基层组织作用，广泛收集金融服务需求，引导金融机构创新金融产品，着力实现信贷供需双方有效对接。要聚力破解信用体系共享难问题，强化政银合作，加快建立统一的农村信用体系，广泛开展信用户、信用村、信用乡(镇)创建，强化信用评价结果运用，切实扩大金融支持覆盖面。要聚力解决增信体系不衔接问题，在全面设立专项风险补偿金的基础上，健全政府性融资担保增信机制，创新土地经营权抵押、合作社贷款等多样化的金融产品，更好发挥金融支持乡村振兴的积极作用。

　　韩治群等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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