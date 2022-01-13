李俊贤：心怀大我 初心如磐

李俊贤金句：“荣誉是党和人民给的，不能把荣誉当成本钱，更不要为荣誉而做事。”

李俊贤金句：“荣誉是党和人民给的，不能把荣誉当成本钱，更不要为荣誉而做事。”

“在近70年的科研岁月中，李俊贤院士从不谈困难，从不想自己，想得最多的就是国家需要。”近日在接受记者采访时，黎明化工研究设计院党委宣传部原部长薛志强说。

20世纪60年代，在建设偏二甲肼装置的日子里，李俊贤在生活条件异常艰苦的高原深处，为了获得试验的第一手资料，往往要和同事们在没有围墙、零下20℃的车间里连续观察十几个小时。“那几年，李俊贤根本没有节假日和星期天，工作就是他的全部。”薛志强说。

《黎明化工厂简史》记载：生产厂长李俊贤同志吃住在厂内，夜间随叫随到，每天工作18个小时左右。同事们说，李总即使外出坐在车上，也是看资料。他几十年来没有歇过星期天，节假日只有春节在家休息两天。

为国家做事，李俊贤从不知疲倦。有一年的大年初一，他的助手给他打电话拜年，结果他不在家，竟然去办公室了。助手把电话打到办公室问他：“大年初一你到办公室干啥？”李俊贤说：“今天清静，没人打扰，我来查点资料。”

李俊贤为国家作出了突出贡献，在生活上更是严于律己。薛志强说，院里很多人都知道李俊贤是个公私分明的人。在电话还不是很普及的时候，为了方便办公，院里给李俊贤家配了一部电话，话费由院里负担。有一次，他的儿子用这部电话打了一个长途电话，遭到了他的训斥。

2016年的一天，薛志强在院士办公室看到李俊贤正在看报，觉得有些奇怪，因为他习惯把报纸带回家晚上看，上班时间不看报。薛志强好奇地问：“李总，今天闲了？”李俊贤院士说：“不是。我昨晚看到报纸上登的年收入12万元以上的要纳税申报，就带来让办公室同志帮我查一查，看有没有少缴税的问题。”

由于李俊贤年轻时工作频繁调动，他的一双儿女跟着他从北京去了青海小县城，没有享受到好的生活学习条件，但对于子女，李俊贤从来没有为他们的职位升迁、岗位调动等事向组织开过一次口。

“‘干惊天动地事，做隐姓埋名人’是李俊贤院士的真实写照，他以实际行动践行了一位共产党员的初心使命。”薛志强说。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）