孟津区城关镇朱庄社区：麦浪滚滚 碾馔飘香

初夏时节，小麦慢慢变黄，进入乳熟期，碾馔季随之而来。昨日，在孟津区城关镇朱庄社区，麦浪滚滚。59岁的朱善良在石磨前忙着加工碾馔。

初夏时节，小麦慢慢变黄，进入乳熟期，碾馔季随之而来。昨日，在孟津区城关镇朱庄社区，麦浪滚滚。59岁的朱善良在石磨前忙着加工碾馔。 初夏时节，小麦慢慢变黄，进入乳熟期，碾馔季随之而来。昨日，在孟津区城关镇朱庄社区，麦浪滚滚。59岁的朱善良在石磨前忙着加工碾馔。 过糠 靠着两盘电动石磨，朱善良每天能够加工碾馔200斤。 按当前市场行情，每斤碾馔售价约10元，价格不便宜，但朱善良根本不愁销路，每天前来购买的顾客都能排起长队。 碾制 朱庄社区相关负责人说，如今生活水平提高了，碾馔变身为时令美食，成为社区的一个特色产业。 朱庄社区共239户居民，在小麦成熟前的20多天时间里，有1/3的家庭从事碾馔制作。部分家庭还通过建设冷库等方式，延长碾馔的保存期，实现了反季节销售，同时借助互联网将鲜美的碾馔销往全国各地。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 王艳杰 通讯员 郑占波 王梦雅 文/图/视频) [3] 下一页 尾页 [1] [2]