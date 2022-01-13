社区警务灯箱损坏 耄耋老人悄悄修好

近日，郑州路派出所洛耐社区警务室民警周毅给记者讲了一件新鲜事：一个损坏了的警务灯箱“自愈”了。

近日，郑州路派出所洛耐社区警务室民警周毅给记者讲了一件新鲜事：一个损坏了的警务灯箱“自愈”了。

前几天，一名辅警在巡逻中发现，一个警务指示灯箱损坏，民警周毅登记情况后上报维修。

结果当天下午上班路过时，周毅发现指示灯箱已被修过了，两米多长的箱体被铁丝捆得结结实实。“这下牢固多了，可就是不太美观，改天还需要再维修一下。”周毅思忖着。

次日，周毅又意外发现，指示灯箱上的铁丝已被拆掉，外观已完好如初。周毅多方打听得知，修灯箱的是社区85岁的曹大爷。

曹大爷叫曹元庄，是个热心肠，他时常帮左邻右舍换灯头、修马桶等。11日，他在遛弯时，发现警务室的指示灯箱坏了，当天中午就找来铁丝等材料，进行了简单修理。此后，他为了使指示灯箱保持原貌，就找来维修工具与材料，对指示灯箱再次进行了修理。

“你们天天在社区里进行安全巡逻、反诈宣传，我们也想为你们做点啥。”当警务室民辅警找到曹大爷表示感谢时，曹大爷笑着说。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群）