最高气温冲上30℃ 这次真的要入夏

今日洛阳晴天转多云，偏南风3级到4级，气温15℃到30℃。

今日洛阳晴天转多云，偏南风3级到4级，气温15℃到30℃。 昨天，天气持续晴好，最高气温达30℃，有了夏天的感觉，漂亮的短袖、裙子等夏装，可以穿起来了。 中国天气网预计，气温方面，从昨天开始，我国中东部大部地区气温持续攀升，北方多地气温升幅有4℃至6℃。其中，北京、天津、河北、河南、山东及陕西南部等地部分地区的气温将突破30℃。 由于北方空气干燥，日照条件更好，暖热更胜长江沿线，在华北、黄淮一带，本周也将开启入夏的进程，夏天的脚步近了，午后的热感也将升级，大家需要做好防晒工作，注意补水。 市气象台根据气象资料分析，近期我市无明显冷空气活动，气温较高，受下滑槽影响，以晴天到多云天气为主。具体预报如下。 今天，晴天转多云，偏南风3级到4级，气温15℃到30℃。 明天，多云转阴天，局部地区有阵雨，偏南风4级左右，气温16℃到28℃。 20日(周五)，多云转晴天，气温15℃到29℃。 21日(周六)，晴天间多云，气温16℃到29℃。 22日(周日)，晴天到多云，气温16℃到28℃。 23日(周一)，晴天到多云，气温17℃到29℃。 24日(周二)，晴天到多云，气温17℃到29℃。(洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)