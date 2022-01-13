翠云峰雨洪行泄通道项目将于6月中旬完工【视频】

17日，在老城区翠云峰森林公园内，翠云峰雨洪行泄通道建设项目现场，近百名工人正在紧张施工，工程车不停穿梭，一派繁忙景象。按照计划，该项目将于6月中旬完工。
17日，在老城区翠云峰森林公园内，翠云峰雨洪行泄通道建设项目现场，近百名工人正在紧张施工，工程车不停穿梭，一派繁忙景象。按照计划，该项目将于6月中旬完工。
17日，在老城区翠云峰森林公园内，翠云峰雨洪行泄通道建设项目现场，近百名工人正在紧张施工，工程车不停穿梭，一派繁忙景象。按照计划，该项目将于6月中旬完工。
据了解，该项目位于翠云峰森林公园内部，沿公园西部、中部和东南部走向，在地下敷设泄洪通道，起点接史家沟北集水点，终点到邙山渠，全长909米。工程利用地形地势，完善区域排水系统，解决史家沟北部雨水汇流区域积水治涝问题，不仅起到节约资源、保护环境的作用，同时将推动周边开发。
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