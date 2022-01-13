国际博物馆日，洛阳这些文物有“话”说

有人认为文物只是陈列在玻璃橱窗中的展览品——呆板、毫无生气。其实只要我们仔细观察，认真聆听，文物也有自己的表情和内心独白。如果文物会说话，那么它们会说些什么呢？
有人认为文物只是陈列在玻璃橱窗中的展览品——呆板、毫无生气。其实只要我们仔细观察，认真聆听，文物也有自己的表情和内心独白。如果文物会说话，那么它们会说些什么呢？
有人认为文物只是陈列在玻璃橱窗中的展览品——呆板、毫无生气。其实只要我们仔细观察，认真聆听，文物也有自己的表情和内心独白。如果文物会说话，那么它们会说些什么呢？
洛阳珍贵文物有很多，一座座博物馆遍布全市，“东方博物馆之都”已成为洛阳一张闪亮名片。5月18日是国际博物馆日，让我们走进各个博物馆，听听文物“说”些什么吧！
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