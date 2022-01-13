7%！洛阳前4个月外贸进出口稳步增长

15日，记者从洛阳海关获悉，今年前4个月，洛阳市进出口总值为70.1亿元人民币，同比增长7%，其中进口16.3亿元，同比增长84.1%。

15日，记者从洛阳海关获悉，今年前4个月，洛阳市进出口总值为70.1亿元人民币，同比增长7%，其中进口16.3亿元，同比增长84.1%。 15日，记者从洛阳海关获悉，今年前4个月，洛阳市进出口总值为70.1亿元人民币，同比增长7%，其中进口16.3亿元，同比增长84.1%。 一般贸易占绝对比重。前4个月，洛阳市一般贸易进出口67.5亿元，同比增长8.4%，占全市进出口总值的96%。 民营企业、国有企业持续发力。前4个月，洛阳市民营企业进出口53.7亿元，同比增长5.6%；国有企业进出口14.4亿元，同比增长21.7%。 政策利好持续释放。洛阳市前4个月对“一带一路”沿线国家进出口34.5亿元，同比增长30.5%；对RCEP其他成员国进出口29.4亿元，同比增长34.3%。 开放力度不断扩大。前4个月，洛阳市对东盟进出口22.1亿元，同比增长45.3%；对巴西进出口4亿元，同比增长82.4%；对韩国进出口2.9亿元，同比增长5.9%。 多种商品外贸进出口大幅增长。前4个月，洛阳市出口高新技术产品8.9亿元，同比增长5.7%，其中材料技术出口7.5亿元，同比增长48.6%。同期，洛阳市出口家具及其零件5.4亿元，同比增长3%；出口未锻轧铝及铝材7亿元，同比增长75.9%。 在进口方面，洛阳市前4个月进口燃料油6.1亿元，去年同期无进口；进口铌铁3.3亿元，同比增长170.8%。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 刘梦妍)