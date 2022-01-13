祝贺！洛阳多个家庭获全国妇联表彰

5月15日是国际家庭日。当天，全国妇联揭晓2022年全国最美家庭、第十三届全国五好家庭名单，并对十三届全国家庭工作先进集体与家庭工作先进个人进行表彰。
5月15日是国际家庭日。当天，全国妇联揭晓2022年全国最美家庭、第十三届全国五好家庭名单，并对十三届全国家庭工作先进集体与家庭工作先进个人进行表彰。
5月15日是国际家庭日。当天，全国妇联揭晓2022年全国最美家庭、第十三届全国五好家庭名单，并对十三届全国家庭工作先进集体与家庭工作先进个人进行表彰。洛阳市多个家庭与集体分别上榜。
其中，马清学家庭、郭振亚家庭获评2022年全国最美家庭；杨秀儒家庭、马其祥家庭获评第十三届五好家庭；洛阳市妇联获评第十三届全国家庭工作先进集体。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 陆瑶)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605