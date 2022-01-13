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胰岛素平均降幅48%！5月30日洛阳将执行最新集采价格
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.15 21:07

　　“胰岛素集采5月30日就在洛阳落地了，平均降价48%！”15日，听说这一好消息，洛阳市81岁的糖尿病患者谭宗英立即转发给“糖友”。

　　15日，记者从洛阳市医疗保障局获悉，5月30日起，洛阳将落地执行第六批国家组织药品集中采购(胰岛素专项)等四批药品集中采购中选结果，其中胰岛素将平均降价48%，届时更多患者将用上平价胰岛素，患者负担进一步减轻。

　　“我是高校退休教师，从6年前开始注射胰岛素。目前在用的是门冬胰岛素50注射液(笔芯)，每月需要花费400元，加上各种降糖类药物每月总花费在700元左右，这是一笔不小的开销，而对普通‘糖友’来说压力更大，这次的降价政策是我们的福音。”谭宗英说，以她目前注射的胰岛素为例，目前价格每支在70元，降价后每支43.2元，还有更多种类的胰岛素降价后折合每天仅花几块钱。

　　市医疗保障局相关负责人说，本次胰岛素专项集采不仅是一次专项的药品集中带量采购，还是国家、省际联盟集采以来涉及采购金额最多的一次。涉及品种为餐时人胰岛素、基础人胰岛素、预混人胰岛素、餐时胰岛素类似物、基础胰岛素类似物、预混胰岛素类似物等共6个采购组，涵盖临床常用品种，涉及诺和诺德、礼来、赛诺菲、甘李药业、通化东宝等国内外11家企业。

　　据悉，相关价格落地执行后，我市糖尿病患者可在全市各级公立医疗机构、驻洛军队医疗机构、参与集采的定点社会办医疗机构和药店买到胰岛素的降价药品。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭伟朋）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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