提劲！这项“洛阳创新”加速构建沿黄东西大通道【视频】

15日，记者从中国船舶七二五所中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司(简称双瑞特装)获悉，该企业近日顺利完成转体球铰系统的供应安装及转体牵引的实施，成功实现济郑高铁(山东段)跨济南地铁1号线连续梁转体，为通过构建“一”字形东西大通道加速推动沿黄地区经济高质量发展提供“洛阳创新”。

15日，记者从中国船舶七二五所中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司(简称双瑞特装)获悉，该企业近日顺利完成转体球铰系统的供应安装及转体牵引的实施，成功实现济郑高铁(山东段)跨济南地铁1号线连续梁转体，为通过构建“一”字形东西大通道加速推动沿黄地区经济高质量发展提供“洛阳创新”。

此次转体的跨济南地铁1号线连续梁，是济郑高铁(山东段)正线跨度最大、重量最重的连续梁，是全线重难点控制性工程。连续梁梁部为预应力混凝土箱梁，全长272米，桥宽12.6米，单个转体重量11300吨，采用双幅同步顺时针转体施工。

为确保转体成功，双瑞特装积极采用了三维可视化监测等智能化技术，对现场进行视频监控、转速监测、应力监测，确保转体施工进度可控、合龙精度好、施工质量优、安全系数高、线形美观。

在项目指挥调度下，该企业技术人员于9日晚精准操作自行研发设计的智能连续转体装备，通过计算机控制精度，严格控制点位，最终经过40分钟，推动转体桥成功完成57°37’的优雅“转身”，为后续项目架梁、铺轨奠定基础。