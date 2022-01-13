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今年，洛阳将完成职业技能培训30万人次
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.15 21:07

　　日前，洛阳市印发《洛阳市2022年“人人持证、技能洛阳”建设工作实施方案》(简称《方案》)，将重点开展乡村振兴技能提升、青年人才技能提升等七大行动，为高质量推进“人人持证、技能洛阳”建设和“建强副中心、形成增长极”筑牢人才支撑。

　　《方案》提出，要围绕企业在职职工、毕业学年在校生、各类服务从业人员、农民等重点群体，大规模开展“全劳动周期、全工种门类”职业培训和评价取证，全年完成职业技能培训30万人次，新培养技能人才17万人，其中高技能人才5万人，建成企业职业技能等级认定机构125家。具体将重点开展以下七大行动：

　　开展乡村振兴技能提升行动

　　制定《洛阳市乡村振兴技能人才提升工作方案》，实施乡村振兴“雨露计划”、乡村工匠计划、乡村振兴劳务品牌行动、校村合作共建技能培训示范点行动，举办乡村振兴职业技能大赛，建设“整村推进”职业技能提升培训基地、乡村振兴技能大师工作室。

　　推进农村电商、创业致富带头人、乡村手工业者等群体培训。9月底前，完成全市首批120名乡村工匠认定工作，打造首批50个“一乡一品”“一县一品”乡村振兴劳务品牌。

　　重点围绕“高精特新”职业(工种)深化产教融合、校县合作，加大急需紧缺高技能人才、新职业发展人才联合培养力度。10月底前，全市县区与普通高校、职业院校签订职业培训技能提升合作框架协议，共建100个技能培训示范点，建立10个乡村技能大师工作室。

　　开展企业技能培训主阵地打造行动

　　围绕我市重点产业和“风口产业”，开展企业职工技能提升培训，促进产业、行业、企业、职业、专业“五业”联动。

　　支持职业院校和企业对接，联合实施“招工即招生、入企即入校、企校双师联合培养”新型学徒制，全年新增企业新型学徒2200人以上。

　　加强职业院校优质学校和优质专业建设，打造职业院校品牌。促进企业与普通高校、职业院校、社会培训机构开展技能人才联合培养，年底前建立50家企校合作试点。

　　引导企业建立持证技术工人工资增长和激励机制，提高持证技术工人工资待遇。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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