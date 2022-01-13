初夏模式重启 洛阳气温将“奔三”

今天，天气晴好，蓝天白云，风景如画。未来三天，洛阳大部地区最高气温将回升至30℃左右，初夏的感觉又回来了。

今天，天气晴好，蓝天白云，风景如画。未来三天，洛阳大部地区最高气温将回升至30℃左右，初夏的感觉又回来了。

近日，河南省气象台发布5月中旬至6月上旬气候趋势预测，在降水量方面：预计全省偏少0～2成，其中黄河以北降水量为40～45mm，黄淮之间降水量为45～75mm，淮河以南降水量为75～90mm。在平均气温方面：预计全省接近常年同期。其中豫西地区气温为20～21.5℃，其他地区气温为21.5～23.0℃。

5月中旬至6月上旬，预计全省主要降水过程有3次，分别出现在5月中旬中期、下旬后期和6月上旬后期。需防范强对流、干热风等天气对农业生产的影响，及时关注最新的气象信息。

河南省气象台提醒，由于预测时间较长，气候预测产品具有一定的不确定性，大家需客观认识气候预测的不确定性，同时关注预测产品的滚动更新，科学合理运用气候趋势预测结果。

来看下洛阳的天气情况。洛阳市气象台根据气象资料分析，本周前期受高空西北气流控制，洛阳天气晴好，气温明显回升；后期受低槽东移影响，云系逐渐增多。具体预报如下：

今天夜里，晴天间多云，偏西风3级左右。

16日(周一)，晴天间多云，偏西风转偏南风3级到4级，阵风6级左右，气温13℃到28℃；

17日(周二)，晴天间多云，偏南风4级左右，气温15℃到31℃；

18日(周三)，多云到阴天，气温18℃到30℃；

19日(周四)，阴天，大部分地区有小雨或零星小雨，气温16℃到24℃；

20日(周五)，多云，气温16℃到27℃；

21日(周六)，多云到晴天，气温17℃到30℃；

22日(周日)，晴天到多云，气温19℃到31℃。

(洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)