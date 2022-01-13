老城区离（返）洛人员可持证明免费核酸检测

15日，记者从老城区疫情防控指挥部获悉，老城区决定对辖区离(返)洛人员进行免费核酸检测。

15日，记者从老城区疫情防控指挥部获悉，老城区决定对辖区离(返)洛人员进行免费核酸检测。

“离洛提前主动登记的，可享受一次免费核酸检测。”老城区疫情防控指挥部相关负责人介绍，老城区常住居民离开洛阳市域，务必提前一天到居住地社区进行登记。外出前凭居住地社区出具的登记证明及身份证件，可就近到邙山第二社区卫生服务中心、邙山镇卫生院、东南西南隅社区卫生服务中心、市交通医院、东北隅社区卫生服务中心，享受一次免费核酸检测。

采样时间为，8:30—11:30，14:30—16:30。领取检测报告时间：上午采样的，当天17：00后可领取纸质报告；下午采样的，当天22：00后可领取纸质报告。领取地点：洛阳市交通医院。电子报告可从“豫事办”客户端查询。

“市域外来(返)老城按流程向社区报备的，到居住地后也可进行一次免费核酸检测。”该负责人说，市域外来(返)老城区人员，务必提前3天向老城区居住地社区报备(如有特殊情况，可随时紧急报备)。市域外来(返)老城区人员到居住地后，需2小时内通过电话或者线上的方式向社区进行报备，居住地社区将尽快为其提供一次上门免费核酸检测，检测结果未出之前居家健康监测，不外出。对于从中高风险地区所在县(市、区)返回人员，按疫情防控政策实施点对点闭环转运，集中隔离。

相关负责人说，对于未按要求主动报备的人员，居住地社区不予提供免费核酸检测服务。若因未如实报备造成新冠肺炎疫情传播等不良后果的，依法追究相关责任。提醒外出人员提前了解目的地疫情风险等级，建议非必要不前往中高风险地区；确需前往的，途中务必做好个人防护，正确佩戴口罩，实行点对点出行方式，不乘坐公共交通工具。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 石智卫)