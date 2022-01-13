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“我为‘夏博’代言 小讲解员”系列活动启动【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.14 22:09

　　“这就是传说中的乳钉纹青铜爵！”“这些绿松石好漂亮呀！”“这看起来像一条龙。”......14日上午，在二里头夏都遗址博物馆，一群“小小讲解员”热烈地讨论着眼前的文物，这是“我为‘夏博’代言小讲解员”系列活动启动现场。

　　活动相关负责人介绍，此次活动由二里头夏都遗址博物馆联合洛阳市第二外国语学校涧西小学共同举办，活动时间从即日起至今年9月。希望通过此次活动加强未成年人保护历史文化遗产意识，拉近青少年与博物馆的距离，也期待更多的学生来到“夏博”，感受厚重的二里头文化。

 

　　在二里头夏都遗址博物馆讲解员老师的生动讲解下，小讲解员纷纷表示收获满满。洛阳市第二外国语学校涧西小学相关负责人说，希望学生们通过此次活动中领会、掌握所学知识，培养文博基础，了解历史文化，并提高自身的语言表达能力，体会服务他人的乐趣。自己讲述“夏博”故事的方式让学生们“沉浸式”了解早期中国的起源与发展，认识我国源远流长的历史文化，弘扬、保护、传承中华优秀传统文化，形成文化自信。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 李媛 刘辰裕 文/图/视频)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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