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即将交付的首架国产C919大飞机首次试飞成功，“洛阳制造”又亮了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.14 17:55

　　5月14日6时52分，编号为B-001J的C919大飞机从上海浦东机场第4跑道起飞，于9时54分安全降落，标志着中国商飞公司即将交付首家用户的首架C919大飞机首次飞行试验圆满完成。由中信重工参与的这项国家重大项目迎来重要时刻。

　　据悉，C919是目前采用先进金属材料最多的一种机型。而中信重工参与制造的世界先进铝合金厚板生产线设备，为国产大飞机穿上世界上最好的铝合金“外衣”。

　　2011年11月，国内首条为国产“大飞机”项目配套的铝合金厚板生产线在西南铝业成功建成投产，这是我国首条专业化生产铝合金厚板的生产线，一举填补我国在相关铝合金材料制造领域的空白。这条铝合金厚板生产线年产能达5万吨，包括代表我国铝加工业尖端装备技术发展水平的4300毫米大轧机和12000吨拉伸机等世界级铝加工设备。其中，这台国内具有世界先进水平的12000吨航空级铝合金板材张力拉伸机装备，是由中信重工、中国重型院、西南铝业、重庆大学等9家单位共同制造完成的。

　　让C919用上世界最好的铝合金材料。遵循这一理念，中信重工科研团队自承担制造任务以来，技术、生产、工艺等部门协同作战，针对设备零部件吨位重、体积大、形状复杂、加工难度大、技术要求高等特点，积极开展工艺技术创新攻关，顺利完成了该设备的研制与工艺开发。在2015年度国家科学技术奖励大会上，中信重工、西南铝业、中国重型院等单位申报的12000吨航空铝合金厚板张力拉伸装备研制与应用项目，成功荣获国家科学技术进步奖二等奖。

　　“为了这一刻，中国人足足等了半个世纪。而我们中信重工人一直坚守着航空航天梦，以担当作为，不断添彩国之重器、中国制造。”中信重工相关负责人说。

　　从“复兴号”动车组、C919大飞机等大国重器，到“嫦娥奔月”“蛟龙探海”“墨子传信”等重大前沿工程，助力大国重器制造，中信重工再次打响了洛阳装备制造业的“金字招牌”。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 黄政伟）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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