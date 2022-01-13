“铲屎官”福音！洛阳一社区实现“宠物厕所”全覆盖【视频】

“小区的这些宠物设置，对我们这些养宠人士来说可是件好事儿。”今天上午，说起家门口的宠物设施升级，家在洛阳市涧西区南峰社区鸿运小区的居民蔡爱玲连连比赞。

“小区的这些宠物设置，对我们这些养宠人士来说可是件好事儿。”今天上午，说起家门口的宠物设施升级，家在洛阳市涧西区南峰社区鸿运小区的居民蔡爱玲连连比赞。

蔡爱玲是一名资深的“铲屎官”，她养的泰迪犬“天天”今年已5岁。蔡爱玲介绍，对于他们这些“铲屎官”来说，平常在小区遛狗最尴尬的就是宠物在公共区域解手后却发现没带纸，难以对粪便进行及时清理，“现在好了，小区里不仅有宠物专用的厕所，还有共享拾便箱，再也不怕忘带纸了。”

记者在该小区看到，小区内每隔数十米就树立着一个共享拾便箱，打开拾便箱，可以看到其中放着由社区工作人员提前准备好的拾便纸和拾便袋，以应对“铲屎官”出门遇到的“尴尬事”。

南峰社区相关负责人告诉记者，设立“宠物厕所”及共享拾便箱是社区立足新时代文明实践站，创新推出的“文明养犬”文明实践主题活动，旨在为居民提供方便的同时，向更多“铲屎官”潜移默化地宣传文明养犬知识，促进文明行为的养成，从而助力我市创建全国文明典范城市。

截至目前，近40个“宠物厕所”、共享拾便箱已在鸿运小区实现了全覆盖，倡导文明遛犬工作取得了一定成绩，接下来，南峰社区将总结成功经验，不断丰富内容形式，将“宠物厕所”推广至更多的小区。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频）