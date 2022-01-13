2022年“寻美·中国”，洛阳在行动

13日，凝聚新力量·筑梦新时代——2021年“寻美·中国”主题活动表彰暨2022年“寻美·中国”再出发启动大会举行，洛阳市代表河南省设立分会场。洛阳市委统战部组织市新联会会员和网络人士在分会场参会。

13日，凝聚新力量·筑梦新时代——2021年“寻美·中国”主题活动表彰暨2022年“寻美·中国”再出发启动大会举行，洛阳市代表河南省设立分会场。洛阳市委统战部组织市新联会会员和网络人士在分会场参会。

本次活动由中共中央统战部新的社会阶层人士统战工作局等指导举办，全国新的社会阶层人士服务团网络人士分团等主办。洛阳市代表河南省设分会场。

活动旨在动员号召广大新的社会阶层人士积极参与主题征文、视频随手拍、书画摄影展、诗歌朗诵、歌曲唱作等活动，用镜头记录时代发展，用网络书写生活变化，用心灵体悟建设成就，从新的社会阶层人士的视角，结合自身工作生活体会、家乡建设发展等，反映身边的发展变化，充分抒发新的社会阶层人士红心向党、永跟党走的真挚情怀，凝聚统一战线同心共筑“中国梦”的磅礴合力。

去年，在河南省委统战部的号召下，“寻美河南”组织了“最美河南随手拍”“书画新时代·丹青颂党恩”“新声献给党”等系列活动，河南的风景、历史、人文、城市发展都被镜头记录下来，更多人在镜头中感受到河南的传统文化之美、创新创造之美、改革发展之美。过去一年，话题#寻美河南#在新浪微博总阅读量达1.5亿次，在抖音平台播放量超过2500万次。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 宋瑞玉）