阴雨今日结束 明日起洛阳天气将转为晴好

预计今天白天，我市小雨转多云，偏西风3级到4级，气温13℃到20℃。

双休日，可以来一场近郊游，如果计划去老君山，千万别错过壮观的云海景观。

日前，中国气象服务协会公布了我国首批15个“天气气候景观观赏地”，老君山景区因云海景观入选，成为河南省唯一入选的景观观赏地。云海是指在一定的天气条件下形成的云层，并且云顶的高度低于山顶的高度。人们在高山之巅俯瞰，会看到如大海般漫无边际的云层，故称这一景观为云海。云海是山岳风景区的重要景观之一，日出和日落时形成的云海五色斑斓，十分壮观。

老君山海拔2217米，位于亚热带向暖温带的过渡区，雨过天晴或雪后天晴时云海就会出现，形成层积云、积雨云、卷云等不同种类的云海，道观金顶、云景天路是云海的最佳观赏地，放眼望去，云遮千里，雾锁万峰，犹如站在汪洋大海之中。

阴雨天气将在今天结束，从明天起，洛阳的天气将转为晴好。

下周二气温将升至30℃，下周四气温将升至32℃，我们将再度感受初夏时节该有的热度。

根据最新的气象资料分析，受槽前西南气流和中低层切变影响，预计今天白天，我市小雨转多云，偏西风3级到4级，气温13℃到20℃；今天夜里到明天白天，多云转晴天，西南风2级到3级，气温10℃到25℃。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）