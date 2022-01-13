致小偷重伤二级 受害者变成被告人

东西被偷让人恼火，不过抓住偷盗者就算再生气，也要控制自己的情绪，有时一冲动，受害者与违法者的身份可能就得对调了。昨日，记者从高新区人民法院了解到这样一个案件。

东西被偷让人恼火，不过抓住偷盗者就算再生气，也要控制自己的情绪，有时一冲动，受害者与违法者的身份可能就得对调了。昨日，记者从高新区人民法院了解到这样一个案件。

事情要从去年8月说起。被告人马某在龙鳞路一店铺为自己的电动三轮车充电时，充电器被盗。随后几天，这类情况又出现了几次。马某和同事查看店铺门口的监控后，掌握了盗窃者的特征，并决定蹲点守候，以期逮住对方。

9月9日22时20分许，马某等人将再次到该店铺门口盗窃充电器的胡某抓住。抓住对方后，马某情绪激动，用右手捶了胡某左腰部一下，并随后报警。民警出警将胡某带回调查处理。当晚，胡某因感到左腰部疼痛随即被送往医院救治。

第二天，马某接受警方调查，供认了事情经过。经市公安局物证鉴定所鉴定，胡某腹部的损伤程度属于重伤二级。随后，马某被起诉至高新区人民法院。

法院审理认为，被告人马某因受情绪影响用手捶打盗窃者身体造成重伤二级，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款规定，构成故意伤害罪。案发后，马某供认事实，诉讼中认罪，符合自首规定，控辩双方提出自首的理由充分，量刑时依法可以从轻处罚。马某能够与被害人达成协议，进行赔偿，取得谅解，量刑时酌情从轻处罚。根据本案事实、性质、情节和对社会的危害程度，依法判处被告人马某犯故意伤害罪，判处有期徒刑3年，缓刑3年。

河南大进律师事务所律师谢亮表示，制止盗窃是正当行为，但在制止之后因一时冲动不恰当地对待盗窃者，却不是理智之举。本案中，马某等人抓获小偷后，本应及时报警或者扭送公安机关处理，然而他们却用违法的行为惩罚违法的人，从而触犯了刑法。谢亮提醒广大市民，遇到违法犯罪行为或是自身遭遇违法犯罪时，可以采取制止、反抗等正当防卫措施，但在采取制止、反抗等行为时一定不要超过必要限度。在违法犯罪分子已经被制止被有效控制的情况下，不得再有对其进行殴打等行为，否则，有可能构成故意伤害，自己也可能被追究相关责任，甚至是刑事责任。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 李朦朦）