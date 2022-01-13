洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

致小偷重伤二级 受害者变成被告人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.14 08:46

　　东西被偷让人恼火，不过抓住偷盗者就算再生气，也要控制自己的情绪，有时一冲动，受害者与违法者的身份可能就得对调了。昨日，记者从高新区人民法院了解到这样一个案件。

　　事情要从去年8月说起。被告人马某在龙鳞路一店铺为自己的电动三轮车充电时，充电器被盗。随后几天，这类情况又出现了几次。马某和同事查看店铺门口的监控后，掌握了盗窃者的特征，并决定蹲点守候，以期逮住对方。

　　9月9日22时20分许，马某等人将再次到该店铺门口盗窃充电器的胡某抓住。抓住对方后，马某情绪激动，用右手捶了胡某左腰部一下，并随后报警。民警出警将胡某带回调查处理。当晚，胡某因感到左腰部疼痛随即被送往医院救治。

　　第二天，马某接受警方调查，供认了事情经过。经市公安局物证鉴定所鉴定，胡某腹部的损伤程度属于重伤二级。随后，马某被起诉至高新区人民法院。

　　法院审理认为，被告人马某因受情绪影响用手捶打盗窃者身体造成重伤二级，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款规定，构成故意伤害罪。案发后，马某供认事实，诉讼中认罪，符合自首规定，控辩双方提出自首的理由充分，量刑时依法可以从轻处罚。马某能够与被害人达成协议，进行赔偿，取得谅解，量刑时酌情从轻处罚。根据本案事实、性质、情节和对社会的危害程度，依法判处被告人马某犯故意伤害罪，判处有期徒刑3年，缓刑3年。

　　河南大进律师事务所律师谢亮表示，制止盗窃是正当行为，但在制止之后因一时冲动不恰当地对待盗窃者，却不是理智之举。本案中，马某等人抓获小偷后，本应及时报警或者扭送公安机关处理，然而他们却用违法的行为惩罚违法的人，从而触犯了刑法。谢亮提醒广大市民，遇到违法犯罪行为或是自身遭遇违法犯罪时，可以采取制止、反抗等正当防卫措施，但在采取制止、反抗等行为时一定不要超过必要限度。在违法犯罪分子已经被制止被有效控制的情况下，不得再有对其进行殴打等行为，否则，有可能构成故意伤害，自己也可能被追究相关责任，甚至是刑事责任。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 李朦朦）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
    赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
    赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
        初夏，正是出游好时节。若是逛腻了知名景区，不妨到一些景美人少的地方赏景休闲。今天，我们向您推荐一处可...
  • ·百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
  • ·历史悠久西山头 田园风光美如画
  • ·读读曹凤甲，半日游白沙
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳迎来首家北交所上市公司
  • 事关洛阳电动车“净街行动”！相关部...
  • 洛城风景美如画【组图】
  • 嵩县城关镇叶岭村：千亩丹参铺就致富路
  • 全国首批“天气气候景观观赏地”出炉 ...
  • 每年筹集1亿元！洛阳出台政策助力南部...
  • 阴雨今日结束 明日起洛阳天气将转为晴好
  • 连续三场！17日至19日洛阳将举办民营...
  • 夏花灿烂 生机盎然【高清图集】
  • 洛阳首届青年新锐摄影师邀请展开展【...
    		•
    百姓呼声
    洛阳体育特长生专业考试测试时间为5月21日
    衡山路正进行箱涵施工，6月底全部工程结束
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    只此青绿

    清理垃圾

    洛南新区风光

    老城掠影
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605