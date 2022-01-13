瞧，社区书记帮彭大爷打“招聘广告”

近日，在涧西区重庆路街道二社区，90岁的彭梧桐大爷拎着一袋青菜从远处走来，眼尖的邻居看出他有点不一样——脚上穿着一双黑色网面的新鞋子。

近日，在涧西区重庆路街道二社区，90岁的彭梧桐大爷拎着一袋青菜从远处走来，眼尖的邻居看出他有点不一样——脚上穿着一双黑色网面的新鞋子。

“这可是咱社区李书记给我买的，穿着可美。”彭大爷逢人问就说。俩人的情谊由来已久……

李亚娟（左一）带着社区工作人员看望彭大爷的老伴儿

“新鞋穿在脚上，暖到心上”

彭大爷口中的李书记名叫李亚娟，是重二社区党委书记、居委会主任。

前段时间，李亚娟在18号街坊碰到了彭梧桐。彭大爷虽然精神很好，但好像对自己照顾“不太到位”——脚上的布鞋“咧着嘴”，脚指头都在外边露着。她看着心疼，当时就决定给老爷子买双鞋。她怕老爷子推托，就与他闲聊，问出了关键“情报”——老爷子穿43码的鞋。

一出小区，李亚娟就去了鞋店，一下买了两双网面鞋。当她把鞋送到老人家里时，彭大爷一看就明白了，眼窝瞬间就湿了……次日一早，老人专门到社区办公室送感谢信致谢，“新鞋穿在脚上，暖到心上……”

“看见社区的人就很亲”

近日，记者跟随李亚娟去看望彭大爷和他的老伴儿。

提起社区帮他的老伴儿办残疾证、申请残联救助的事儿，彭大爷的眼窝又湿了。

大约5年前，彭大爷的老伴儿张凤英(身份证上是张风英)生了一场大病，从那以后就瘫痪在床，要经常去医院治疗。这些年，儿女虽然很孝顺，但毕竟都有自己的家庭，不能事事顾及周全。长期以来，彭大爷照顾老伴儿很用心，可岁月不饶人，他平常做家务没问题，一到扶老伴儿起身上厕所、换衣服时就犯愁，为此他专门买了一个带滑轮的“移动式小吊机”，还在墙上用毛巾、绳子自制简易的借力装置，这才勉强解决了问题。

一次，李亚娟去看望老两口，发现这些东西用起来麻烦又危险，就与街道办事处、区残联协商，为张凤英申请了残疾证和轮椅，又带着残联工作人员上门，放置手动多功能护理床，更换马桶，安装热水器、浴霸、无障碍站立椅等。

“看见社区的人就很亲。”这句话，彭大爷当天说了好多次。

帮彭大爷打个“招聘广告”

重二社区有万余名居民，其中60岁以上者占比43%。这些年，社区一直通过“我为群众办实事”给老人们创造更好的生活。

14个小区党支部、36名红色楼栋长、165户共产党员中心户解决老年居民的“操心事、烦心事、揪心事”，为孤寡老人买菜、做饭、量血压……

李亚娟说，她是区人大代表，前不久，在涧西区两会期间，她以彭大爷为例提了一些关爱老年群体的建议——协调医院安排医护人员定期上门义诊；在老人家中安装“一键报警”装置；鼓励更多社会力量为辖区老人提供帮扶。

最后，社区书记委托记者帮彭大爷打个“招聘广告”：彭大爷年事已高，一个人照顾老伴儿确实有些吃力，加之老伴儿常年看病、吃药花销大，经济能力有限，他想雇个工资合适的保姆来帮他。

亲爱的读者朋友，如果您能帮助彭大爷，可联系重二社区，电话是0379-60692127。

千家万户在社区，一老一少总关情。最“小”的社区，却因为贴近最“多”的老百姓，而蕴藏着最“大”的家国叙事。讲好每一个“平凡”的社区故事，这里是最温暖的“人世间”。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 李元榕 文/图）

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