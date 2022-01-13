因一句承诺，周龙海坚持6年为村里老人义务理发，哪怕理发店搬回老家孟津，每个月也要闭店一天，驱车几十公里到新安县北冶镇核桃园村，只为方便60多位老人。

因一句承诺，周龙海坚持6年为村里老人义务理发，哪怕理发店搬回老家孟津，每个月也要闭店一天，驱车几十公里到新安县北冶镇核桃园村，只为方便60多位老人。

学一门手艺，洛龙区83岁的查叶老人，20年前为照顾卧床的老伴儿，购买推子、剃刀等工具，自己摸索着给老伴儿理发，老伴儿走后她的“手艺”也没落下，坚持12年免费为小区的老人理发。

最近看晚报报道，有两篇和老人的“头等大事”相关。我们在感念这些敬老善行的同时，也不由得感叹，从乡村到城市，现在老人理发或许真有点“作难”。

走在街头，不管是洗剪吹，还是烫染焗，新潮时尚的美发店比比皆是，却让老人们望而却步。一方面，这些店装修豪华、价格不菲，老人不想进，也不敢进；另一方面，老式刮须刀、修脸刀成了“老古董”，“托尼老师”能做各种造型，却不会刮脸、修面等传统老手艺，把很多老人挡在了门外。

尊老爱老从“头”做起。当下，不少街道、社区在开展敬老活动时，把理发、修面列入助老项目，得到从业人员的积极响应，可这还远远不能满足老人的需求。毕竟，让老人轻松剪去“烦恼丝”，不能单靠公益助力，更要有市场化的引导，依托行业协会等各方力量，鼓励美发行业推出更多价格亲民的“老年套餐”，更好地满足“银发族”的爱美期待。

老人生活不限于衣食住行，需要更有温度和品质的专业服务。尤其是对于失能、高龄老人而言，不单是“理发难”，还有剪指甲、洗澡等很多不便，多数还只能靠亲人辅助、邻里互助。同时，有的城市探索与养老机构合作，免费或低价提供场地，定期开展老人理发、助浴等有偿服务，是一个不错的尝试。

当老龄化来袭，推动各类服务“适老化”更显紧迫。既强化政府推动、公益助力，更调动市场主体参与，让养老服务的触角纵深延展，我们就能以更细致的关怀，带给老人更多的幸福。（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）