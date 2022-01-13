李俊贤：淡泊名利 至诚报国

李俊贤金句：“工作是大家一起做的，功劳是大家的。”

李俊贤金句：“工作是大家一起做的，功劳是大家的。”

“李俊贤院士对金钱和名利看得很淡。”近日在接受记者采访时，黎明化工研究设计院党委宣传部原部长薛志强说，李俊贤院士以最高的标准要求自己的研发，以最低的标准要求自己的生活，将最大的热情投注于科技报国事业，以最淡定的心态看待名利得失。

薛志强说，前些年，有很多企业以优厚的条件邀请李俊贤院士建立院士工作站，但都被他婉言谢绝。后来，苏州一家企业的老总找上门来谈设想，这回李俊贤院士却同意了。但他提了一个条件：不收取任何形式的工资、奖金、分成、劳务费。他对那位老总说：“你们企业这些年的进步我一直看在眼里，知道你们能干事、想干事。我愿意和你们一起共同为聚氨酯行业做些事情。”

一次，组织上推荐李俊贤院士申报何梁何利奖，相关单位按程序上报了材料，但在这次评选中，李俊贤院士落选了，原因是查不到他在聚氨酯领域的获奖信息。

“李俊贤院士得知这个消息后笑着说：‘黎明院所有获奖的聚氨酯项目，压根儿就没让他们报过我的名字，评委会怎么能查得到？’”薛志强说，在聚氨酯研究中，李俊贤院士处于领导、指导地位，一些关键问题都是由他亲手解决的，但在成果申报署名上，他总是把自己的名字勾掉。

薛志强说，生活中的李俊贤院士朴素平实，与普通职工一样，从不搞特殊化。为了工作、生活方便，黎明化工研究设计院提出给李俊贤院士配专车，但他拒绝了。他说：“工作需要用车，我会向组织申请。生活中哪能用公车办事？坐公交车就很好。”

黎明化工研究设计院一名工作人员回忆说，2018年的一天，他到李俊贤院士家里请教问题，但李俊贤院士不在家。后来他才知道，李俊贤院士和妻子丁大云乘坐公交车到医院量血压去了。

“黎明院给李俊贤院士配的办公设施，家人是绝对不能享受的，办公室为他订阅的报纸，他下班带回家看后，上班时依然带回办公室，一张也不留在家里。”薛志强说，李俊贤院士淡泊名利、心怀高远的精神激励着大家砥砺前行。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 张云众）