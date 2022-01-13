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坚持问题导向优化产业结构 打造高标准精品生态廊道
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.14 08:25

　　13日，市人大常委会党组副书记、副主任王琰君带队赴孟津区、新安县调研沿黄生态廊道地质灾害综合治理、生态绿化提升等工作。

　　王琰君先后察看了沿黄生态廊道孟津区白鹤段马粪滩、小浪底段缸沟，新安县易卜生段、光华村段等灾后重建修复点。在随后召开的座谈会上，王琰君听取相关部门沿黄生态廊道建设情况、当前存在问题等汇报，对做好下步工作提出要求。

　　王琰君指出，沿黄生态廊道建设是一项重要的战略部署，关乎生态建设和国计民生。要综合施治，灾后重建和生态修复是系统工程、综合工程，要将工程修复和生态修复相结合，做足前期工作，全面提升抗洪抗灾能力。要提升标准，优化道路设计，美化沿线景观，完善基础设施，推进沿线农村人居环境整治，以点带面，分段实施，切实提升沿线百姓的幸福感、获得感。要完善功能，优化道路后续配套设施，做好垃圾处理、污水清理等工作，采取市场化运作手段，形成长期管理机制，实现精细化、品质化管护。要把控节点，加快推进道路建设，确保配套设施建设按期完成，加快农业产业结构调整，因地制宜，做到一地一策、一村一策。要加强管理，强化责任意识，做好队伍建设，完善体制机制，切实提升沿黄生态廊道系统管理水平。

　　杨劭春等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 梁火砺)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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