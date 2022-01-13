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徐衣显调研全国文明典范城市创建
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.14 08:23

徐衣显在调研全国文明典范城市创建工作时强调
全力补短板强弱项固根基扬优势塑品牌
在创建文明典范城市中增进民生福祉

　　13日下午，市长徐衣显深入部分社区、农贸市场、特色文化街区等调研全国文明典范城市创建工作，强调要把为民惠民便民作为文明创建的出发点和落脚点，与青年友好型城市、平台型创新城市建设有机结合起来，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项、塑品牌，全面提升城市精细化管理水平，全力争创全国文明典范城市，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。

　　社区是文明创建的基本单元。徐衣显走进洛龙区东方今典社区和涧西区春光社区，实地了解新时代文明实践中心建设、体育进社区等工作。他强调，群众是文明行为的实践主体，也是文明成果的享受主体，要围绕群众需求开展文明实践活动，做到能互动、聚人气、有活力、可持续。

　　农贸市场是体现城市文明程度和市民综合素质的重要窗口。在涧西区上发农贸市场，徐衣显深入了解市场智能化管理等情况，强调要优化管理模式，营造规范有序、整洁优美、和谐文明的市场环境。在西工区芳林路停车场片区综合提质项目建设现场，徐衣显实地察看项目进展，强调要坚持规划引领，科学有序建设，为群众提供优质高效便捷服务，努力实现社会效益、经济效益有机统一。

　　在老城区大中街、文化街和瀍河区中街、黄委会家属院，徐衣显深入了解特色文化街区建设、背街小巷提升和老旧小区改造工作，强调要突出规划先行，彰显历史文化，做到特色鲜明、环境优美、商业繁荣。要把背街小巷提升和老旧小区改造与文明创建有机统一起来，提高改造标准，加强管理服务，让群众切实看到创建变化、共享创建成果。

　　调研期间，徐衣显还随机对涧西区建设路电动车市场、西工区王城大道350号院进行暗访检查，当场指出存在的商户占道经营、居民飞线充电等问题，要求相关部门抓紧对标整改。他强调，要下好绣花功夫，做好精细文章，治理顽疾，改善环境。要强化创建宣传引导，营造人人都有创建责任、人人代表城市形象、人人共享创建成果的良好氛围。

　　王飞、张玉杰参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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