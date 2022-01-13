在新的发展赛道上赢得更大主动——以“十大战略”托举建强副中心、形成增长极之三

登陆资本市场，科创新材成为全市首家北交所上市公司；站在产业风口，中硅高科、中航锂电、建龙微纳等18家企业产值增速超50%；聚合创新资源，洛龙、涧西、西工、老城等地密集建设科技产业社区……推进“十大战略”开新局，洛阳在新的发展赛道上“加速跑”。

登陆资本市场，科创新材成为全市首家北交所上市公司；站在产业风口，中硅高科、中航锂电、建龙微纳等18家企业产值增速超50%；聚合创新资源，洛龙、涧西、西工、老城等地密集建设科技产业社区……推进“十大战略”开新局，洛阳在新的发展赛道上“加速跑”。

立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，省委锚定“两个确保”，谋划部署创新驱动科教兴省人才强省、优势再造、数字化转型、换道领跑等“十大战略”，为全省发展指出了一条新赛道。洛阳作为副中心城市，能否以“三项重点工作”为抓手统筹“十大战略”落实，在这条赛道上实现“直道冲刺、弯道超车、换道领跑”，是摆在我们面前的时代课题。

看潮流风向，百年变局和世纪疫情叠加，世界进入新的动荡变革期，不稳定性不确定性显著增加。面对世界之变、时代之变、历史之变，不管是迎难而上，认真落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，还是阔步新征程，在构建新发展格局中确保入局而不是出局，都需要保持战略定力、强化战略执行，推动“十大战略”在洛阳形成生动实践。这事关我们能否“在危机中育先机、于变局中开新局”，也决定着我们能走多远、登多高、抵达何处。

看区域竞合，发展百舸争流、千帆竞发，不进则退、慢进亦退。面对发展版图重构、竞争格局重塑的激烈态势，全省各地掀起了竞相发展的热潮，省委对洛阳副中心城市建设寄予厚望，明确提出洛阳要锚定万亿级经济总量目标，尽快形成全省高质量发展新的增长极。立足新定位、勇担新使命，就必须加强发展的紧迫感，在落实“十大战略”上走在前、做表率，在区域竞争中掌握主动权，才能在全省发展大局中展现更大的担当和作为。

看自身实践，落实“十大战略”，我们进一步明晰“建强副中心、形成增长极”的总体目标，确定了“三项重点工作”的路径抓手。一季度，全市经济发展“稳步回升、持续向好”的背后，是固定投资的回暖、企业效益的改善，更关键的是我们将“十大战略”与洛阳发展实际相结合，突出重点、抓住关键，凝心聚力抓创新、抓产业、抓风口，在发展新赛道上抢先发力。

总而言之，当变局到来、赛道转换，谁能在远方地平线上冒出“桅杆”时识变应变求变，谁就能先人一步、快人一拍，厚植新优势，占领制高点。

也要看到，创新引领是“十大战略”之首，也是“华山一条路”。对于洛阳而言，思想观念要破冰，产业结构要调整，体制机制要突围，城市功能要提升，如不创新求变，就必然没有出路、没有前途。

闯关夺隘拓新局，正是扬帆搏浪时。准确把握“十大战略”的内在逻辑、精神实质，就要在产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”上持续发力，尤其是要把创新摆在发展的逻辑起点、现代化建设的核心位置，既要以科技创新为核心推动观念、体制、功能、模式等各方面创新，打造聚合创新资源的平台城市，也要把创新落到产业上，把产业落到风口上，把工作抓到点子上，奋力在新的发展赛道上赢得更大主动，在经济发展主战场上实现更大作为。

战略上判断得准确，战术上谋划得科学，城市发展就能赢得主动。把思想统一起来、精神振奋起来、动力激发出来、潜能挖掘出来，通过实施一大批变革性、牵引性、标志性举措，育先机、开新局，让“战略红利”转化为“发展红利”，我们就能在实现“两个确保”的时代交响中奏出“洛阳强音”。（洛平）