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洛阳科创新材登陆北交所 徐衣显出席上市仪式并致辞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.14 08:14

　　昨日上午，洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称科创新材)北京证券交易所(以下简称北交所)上市线下仪式在东山宾馆举行。市长徐衣显出席仪式并致辞。

　　徐衣显代表市委、市政府向科创新材成功上市表示祝贺。他说，进入新发展阶段，我市聚焦“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”更高定位，抢抓国家重大战略机遇，坚持以创新引领发展，把产业发展作为重中之重，把企业上市作为大事来抓，以上市促抢抓风口产业，以上市促企业现代化提升，以上市促政府深化改革，以上市促优良营商环境构建，市政府出台了资本市场发展专项奖补等一揽子“真金白银”的支持政策，努力开展企业上市提质倍增行动，大力实施“基金入洛”工程，推动资本市场“洛阳板块”扩量提质，全市境内外上市企业达到14家、发行股票17只，后备企业达到118家，形成了梯次推进、滚动发展的上市工作新局面。希望科创新材以上市为新起点，乘势而上、再接再厉，实现经营、创新、资本良性循环，以更加优质的产品和服务回报社会，以更加优异的业绩和规范的运作回报投资者，为洛阳经济社会高质量发展作出新贡献。

　　北交所副总经理李永春在仪式上作线上视频致辞，他说，科创新材成功上市是洛阳市政府精心培育的结果。希望科创新材以上市为契机，坚持创新，诚信经营，不断提升品牌形象和行业影响力，实现持续健康高质量发展。北交所将坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，完善市场功能，持续提升服务中小企业创新发展能力。衷心希望洛阳社会各界继续关注支持北交所市场建设，共助中小企业发展壮大。

　　科创新材是我市首家登陆北交所的上市公司，也是河南省第100家上市公司。该公司位于新安县，主营业务是钢铁、有色等工业用耐火材料的研发、生产和销售，主要产品为功能耐火材料、不定型耐火材料和定型耐火材料，功能耐火材料是其核心产品。2020年11月，工业和信息化部中小企业局发布的《关于第二批专精特新“小巨人”企业名单的公示》中，科创新材通过审核被认定为专精特新“小巨人”企业。

　　科创新材本次IPO发行价格为4.6元/股，对应的市盈率为11.58倍。本次公开发行股份数量2000万股，预计募集资金总额为9200万元，拟用于年产1.6万吨冶炼洁净钢用功能复合材料。

　　李新建、任丽君、宗国明等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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