洛阳：在服务和融入大局中重振辉煌

初夏时节，河洛山川万物并秀，夏粮丰收在望，高质量发展风帆正劲。去年5月，习近平总书记来到河南，主持召开推进南水北调后续工程高质量发展座谈会并发表重要讲话，对河南发展寄予殷切期望。

初夏时节，河洛山川万物并秀，夏粮丰收在望，高质量发展风帆正劲。

去年5月，习近平总书记来到河南，主持召开推进南水北调后续工程高质量发展座谈会并发表重要讲话，对河南发展寄予殷切期望。

作为南水北调中线工程水源地之一，我市遵循习近平总书记的科学指引，主动服务和融入全国全省大局，持续加强生态保护和水源涵养，全力保障“一河清水入库”“一泓清水北上”；深刻感悟“共产党打江山、守江山，守的是人民的心”的民生情怀，坚持以创新引领发展，统筹推进产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，加快建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌、增进民生福祉。

送清水北上

调南水，解北渴。作为世界上规模最大的跨流域调水工程，南水北调中线一期在中国版图上勾画出水资源南北调配的雄健一笔。这条特殊的水脉中，有一泓清泉源于洛阳，便是淯河之水。

淯河属老鹳河上游流域，发源于栾川冷水，经三川、叫河，流入三门峡市卢氏县，再经南阳市西峡县和淅川县，最终汇入丹江口水库。淯河在洛阳境内干流长55.6公里，流域面积320平方公里。

千里调水，成败系于水质。作为水源地，我市牢固树立“全国一盘棋”的大局意识，全面强化南部生态发展区功能定位，一体推进产业转型升级、面源污染治理、流域综合治理、林业生态建设等，淯河流域出境监测断面水质稳定达到国家Ⅱ类水质标准。

一水相系，南北情长。这些年，水源地栾川和受水区北京昌平建立对口协作关系，旅游、经贸、医疗、教育等方面合作日趋深入，形成了水通、商通、心通的良好局面。

初夏，栾川县陶湾镇西沟村满山苍翠，北京昌平援建的乡村民宿群古朴幽雅，并取了一个不同寻常的名字——“昌平小镇”。小镇旁边的京豫协作红色展馆，每一天都在向人们讲述着“同饮一河水”的浓浓情意。

绘幸福底色

“人民就是江山，共产党打江山、守江山，守的是人民的心。”在河南考察时，习近平总书记对人民群众的深情牵挂字字千钧。牢记总书记嘱托，洛阳坚持以人民为中心的发展思想，着力建设更高品质的幸福洛阳，让幸福感直抵人心。

走进乡村看变化。此刻，汝阳县三屯镇东保村成片的麦田长势喜人，规模化肉牛养殖场经营欣欣向荣。得益于土地全域流转，东保村在种、养、游的业态融合中，每年能创造300多万元的集体收入，乡亲们得租金、赚薪金、拿分红，日子越过越红火。

我市城乡二元结构矛盾较为突出。市委深切领悟习近平总书记“三农”情怀，因地制宜提出“151”工作举措，在巩固拓展脱贫攻坚成果的前提下，一体贯通推进“三清两建”、乡贤返乡创业、乡村运营、集镇建设、“三变”改革“五大抓手”，实现乡村振兴良好开局。

目光聚焦城市社区。更具品质的公共服务越来越多地走进居民的心坎儿。步入洛龙区龙瑞B区，房子实施了微改造，楼栋加装了新电梯，社区体育公园里休闲健身，养老服务中心里就餐颐养，让居民们津津乐道。

与此同时，以三甲医院和国家区域医疗中心建设为支撑，打造医疗服务高地；以现代化高中迁建为抓手，优化教育资源布局；以公共服务进社区为牵引，优化提升社区养老、医疗、教育、文化等服务……可以期待，幸福洛阳的底色将更加鲜亮。

抢风口赛道

发展是实现人民幸福的关键。党的十八大以来，习近平总书记先后4次亲临视察河南，寄予“奋勇争先、更加出彩”的殷殷嘱托。迈进新发展阶段，洛阳聚焦“建强副中心、形成增长极”，坚持以科技创新引领产业升级，推动经济运行保持平稳发展态势。

玻璃是我市的传统产业，曾经主要生产建材类玻璃，现在通过超白延压、超薄浮法等技术，关联产业风口，转型生产电子玻璃、光伏玻璃、光热玻璃等，附加值大幅提升。

玻璃的蝶变，是发展风口产业的一个缩影。如今，我市立足优势、面向风口，梳理确定十大主导产业集群，育龙头、延链条、强集群，有效推动了风口产业发展，特别是传统产业向风口产业转型。

百舸争流，创新者胜。我市坚持创新引领发展，高起点规划建设伊滨科技城、重塑重振高新区，加快打造智慧岛、科技产业社区、新型研发机构等平台载体。一年来，全市新增创新平台412个，龙门实验室成功挂牌运营。

发展风口产业离不开资本市场。当下，我市产业投融资的短板正加快补齐。以清洛基地为例，这里探索建立“平台+投资孵化+实业”的运营模式，以市场化手段配置项目、人才、资本等创新要素，已经形成近300人的创新队伍，孵化科技型企业29家。

把创新落到产业上，把产业落到风口上，未来随着一大批创新平台、风口产业加速落地，我市高质量发展的后劲将更加强劲！（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）