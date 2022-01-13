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事关洛阳电动车“净街行动”！相关部门回应市民关切！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.13 20:23

　　13日，洛阳市继续开展“净街行动”，对未规范停放、未悬挂号牌的电动二、三轮车进行拖移。

　　13日上午，记者看到，洛阳市公安局交警支队西工交巡大队民警对凯旋东路路边未规范停放、未悬挂号牌的电动两轮车进行了拖移。在西工区嘉豫门大街44号的电动自行车上牌服务点，不少市民排队给电动自行车上牌。

　　“净街行动”开展以来，受到了广大市民的关注，记者就大家关心的问题，采访了洛阳市电动三轮车、低速电动四轮车及电动自行车综合整治指挥部的工作人员。

　　问：“净街行动”中，哪些电动二、三轮车会被拖移？

　　答：“净街行动”的整治内容，是拖移道路上未按规定停放、未悬挂号牌的电动二、三轮车，重点拖移电动二轮车。

　　问：被拖移的电动二轮车、三轮车去了哪儿？

　　答：被拖移的未规范停放、未悬挂号牌的电动二、三轮车会被停放在交警部门指定的合法停车场，接受安全、规范的管理。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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