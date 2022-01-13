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致敬消防战士！偃师消防救援人员可免费乘公交
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.13 20:23

　　13日，偃师区消防救援人员公交专用卡发放仪式在偃师汽车站举行，专属定制的数十张“119消蓝卡”发放到了全区政府专职消防员、消防文员手中。

　　为解决消防救援人员出行困难，致敬广大消防战士英勇奉献精神，市交运集团偃师分公司为全区消防救援人员办理公交专用卡。即日起，偃师全区消防救援人员持公交“119消蓝卡”可以免费乘坐区所有公交车，全年不限次数免费乘坐。

　　市交运集团偃师分公司经理郑占青同时表示，在以后的工作中，偃师汽车站所有车辆和突击队人员可作为消防救援大队的后备团队，随时支持和配合消防的工作，为偃师消防救援工作作贡献。

　　消防救援人员公交专用卡以“火焰蓝”为主背景色调，整体上简洁大方，卡身点缀了“119”“灭火器”等消防元素，穿着“火焰蓝”的消防员卡通形象，既直观体现了持卡人的身份标识，又展现出消防救援人员的果敢无畏的形象。

　　偃师区消防救援大队教导员刘霞光表示，大队全体指战员一定把区委区政府和社会各界对消防救援队伍的关心关爱转化为干好本职工作的强大动力，立足本职、忠诚奉献，主动在各类灾害事故处置中当尖刀、打头阵，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。(洛报融媒·洛阳网记者 孙自豪 通讯员 赵聪聪 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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