每年筹集1亿元！洛阳出台政策助力南部四县高质量发展

记者13日从洛阳市财政局获悉，《建立洛阳市生态补偿转移支付机制的实施办法》(以下简称《办法》)正式出台。洛阳将通过探索建立生态补偿机制，加大财力性转移支付力度，推动汝阳、洛宁、栾川、嵩县南部四县高质量发展。

汝阳前坪水库

记者13日从洛阳市财政局获悉，《建立洛阳市生态补偿转移支付机制的实施办法》(以下简称《办法》)正式出台。洛阳将通过探索建立生态补偿机制，加大财力性转移支付力度，推动汝阳、洛宁、栾川、嵩县南部四县高质量发展。

据悉，汝阳县、洛宁县、栾川县、嵩县四县，是洛阳市主要生态涵养区，在城市空间布局中具有极为重要的地位和作用。为落实洛阳市委、市政府决策部署，贯彻新发展理念，推动南部地区高质量发展，塑造全市域分工明确、协调发展的良好格局，洛阳市充分借鉴广东、浙江、安徽等地区建立省内或流域内生态补偿转移支付机制的先进经验做法，结合南部四县发展实际，制定了该《办法》。

《办法》明确，在政策有效期内，每年将从市级当年一般公共预算收入中筹集1亿元，用于对南部四县生态补偿转移支付。其中，年度生态补偿转移支付资金的60%用于基本财力保障，40%用于生态补偿激励，激励南部地区用好良好生态最大优势，统筹推进高质量发展和高水平保护。

《办法》还规定，南部四县要在依法依规前提下，统筹使用生态补偿转移支付资金，加大生态环境保护力度、促进乡村振兴和提高公共服务均等化水平。特别是栾川县、洛宁县、嵩县，要加大对伊洛河和故县水库、陆浑水库保护力度。要合理安排预算，提高县乡政府和村级组织的基本财力保障水平，平衡区域内乡镇财力差异，足额配套各项基本公共服务资金。另外，南部四县财政部门要会同相关部门制定资金使用管理办法，对资金进行全过程绩效管理，促进资金使用提质增效，发挥生态补偿资金最大效益。

洛阳市财政局相关负责人表示，建立生态补偿转移支付机制，是全面践行习近平生态文明思想，坚持以富民为导向、以生态保护为前提、以城乡统筹为支撑，以改革创新为动力，加大财力性转移支付力度的重要举措。洛阳市财政局将抢抓政策机遇，捕捉上级生态保护资金分配信息，积极争取中央、省黄河流域生态保护和高质量发展、重点生态功能区等转移支付资金，结合《办法》的实施，多层次、多维度助力全市系统推进生态产业化和产业生态化，加快形成生态优势突出、特色产业明显、区域协调发展、人民生活幸福的高质量发展新局面，为建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌提供坚实保障。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 实习生 赵可扬 通讯员 王乐）