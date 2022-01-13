洛阳市房屋征收中心推出四项举措 保障群众全程掌握征迁进展

13日，记者从洛阳市房屋征收中心获悉，按照洛阳市委第二巡察组“边巡边改”的要求，洛阳市房屋征收中心新推出四项阳光便民举措，确保被征迁群众征迁前有知情权、征迁中有参与权、征迁后有复查权。

13日，记者从洛阳市房屋征收中心获悉，按照洛阳市委第二巡察组“边巡边改”的要求，洛阳市房屋征收中心新推出四项阳光便民举措，确保被征迁群众征迁前有知情权、征迁中有参与权、征迁后有复查权。

房屋征收和棚改政策将全面向社会公示。为确保房屋征迁工作在全过程公开、公正、透明的环境下进行，今后将依托市主流媒体和洛阳市棚户区改造信息网，及时更新各类新出台的房屋征收和棚户区改造相关政策。同时，在征迁工作推进中，也将确保征收范围内的群众每家每户都收到政策宣传手册，确保群众征迁前的知情权得到有效保障。

公开评估机构业绩，方便群众自由选择。今后，参与洛阳市国有土地上房屋拆迁的评估机构，洛阳市棚户区改造信息网将按季度公示其相关业绩，使被征收群众充分了解各评估机构的业绩、实力和公信力，以便被征迁群众择优选择实力强、业绩优、信誉好的评估机构，确保被征迁群众更好参与征迁工作，保障好广大群众的参与权。

完善“四公开、三公示、一监督”监督机制。其中，“四公开”是指房屋征收项目涉及的政策要全部公开透明，包括征收补偿安置政策公开、征收补偿安置方案公开、安置房房源户型公开、现场工作人员和监督电话公开。“三公示”是指房屋征收补偿安置结果要全部进行公示，包括丈量计算结果公示、补偿及奖励补助结果公示、安置房分配结果公示，同时，这些公示信息将张榜公布，并设立台账供群众查询。“一监督”是指征收补偿安置工作将全方位接受监督，每个征迁项目都将邀请企业、群众代表等组成监督组，并聘请中介机构进行监督，维护被征迁群众合法权益。

畅通拆迁群众信访投诉渠道。公布房屋征迁信访投诉电话和邮箱，电话为：0379-63921817，投诉邮箱为：lyzsbfgk@163.com，随时收集群众来信来访信息。同时，市住建部门还将制定信息反馈制度，对群众的来电、来信、来访事项，能够立即答复的立即解答；需要落实后答复的先予以登记，并确保三日内答复。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 通讯员 李轶鹏 文/图）