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用绘本“点亮”特教学生的阅读之光
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.13 17:37

　　13日上午，在第三十二次全国助残日到来之际，洛阳市少年儿童图书馆工作人员走进洛阳市特殊教育中心学校，开展“阅读浸润童心”文化助残活动，带领近百名特教学生在绘本故事中度过了一段愉快的时光。

　　洛阳市少年儿童图书馆工作人员结合不同年龄特教学生的特点，精心挑选了一些绘本，在洛阳市特殊教育中心学校手语老师的配合下，进行了阅读分享。

　　妙趣横生的《神奇糖果店》，脑洞大开的《30000个西瓜逃跑了》以及新奇有趣的《小猪变形计》，一个个精彩的故事，辅以老师夸张的表情和动作、有节奏的语调，让学生们身临其境，展开天马行空的想象，与老师进行有趣的互动。

　　绘本故事分享结束后，洛阳市少年儿童图书馆工作人员通过绘本拓展游戏、音乐和绘画的方式，使孩子们的想象力和动手能力得到提高。

　　洛阳市少年儿童图书馆馆长闫朝霞说，希望这些有趣的绘本能给孩子们带来希望，点亮他们心中的梦想之灯，也希望这样的活动呼吁社会各界关注残障儿童群体，用爱温暖他们的心，给予他们更多关爱。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 田甜 王宇 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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