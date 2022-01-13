用绘本“点亮”特教学生的阅读之光

13日上午，在第三十二次全国助残日到来之际，洛阳市少年儿童图书馆工作人员走进洛阳市特殊教育中心学校，开展“阅读浸润童心”文化助残活动，带领近百名特教学生在绘本故事中度过了一段愉快的时光。

13日上午，在第三十二次全国助残日到来之际，洛阳市少年儿童图书馆工作人员走进洛阳市特殊教育中心学校，开展“阅读浸润童心”文化助残活动，带领近百名特教学生在绘本故事中度过了一段愉快的时光。

洛阳市少年儿童图书馆工作人员结合不同年龄特教学生的特点，精心挑选了一些绘本，在洛阳市特殊教育中心学校手语老师的配合下，进行了阅读分享。

妙趣横生的《神奇糖果店》，脑洞大开的《30000个西瓜逃跑了》以及新奇有趣的《小猪变形计》，一个个精彩的故事，辅以老师夸张的表情和动作、有节奏的语调，让学生们身临其境，展开天马行空的想象，与老师进行有趣的互动。

绘本故事分享结束后，洛阳市少年儿童图书馆工作人员通过绘本拓展游戏、音乐和绘画的方式，使孩子们的想象力和动手能力得到提高。

洛阳市少年儿童图书馆馆长闫朝霞说，希望这些有趣的绘本能给孩子们带来希望，点亮他们心中的梦想之灯，也希望这样的活动呼吁社会各界关注残障儿童群体，用爱温暖他们的心，给予他们更多关爱。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 田甜 王宇 文/图)