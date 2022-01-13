今天下午，记者从洛阳市老城区文明办了解到，本月底前，老城区将组建首批区级文明实践活动“策划师”队伍，首批“策划师”预计50人，组建完成后，将实现老城区9个办事处、50个社区“策划师”全覆盖。

今天下午，记者从洛阳市老城区文明办了解到，本月底前，老城区将组建首批区级文明实践活动“策划师”队伍，首批“策划师”预计50人，组建完成后，将实现老城区9个办事处、50个社区“策划师”全覆盖。

据了解，上月底，洛龙区率先在全市组建新时代文明实践活动“策划师”队伍，从社区有专业能力并积极参与各项文化活动的志愿者、辖区高校志愿者、居民群众志愿者中“集结”人才力量，以“创意+”形式驱动文明实践活动形式的不断更新。

“目前，我们前期筛选准备工作正在进行。”老城区文明办相关负责人表示，这项工作预计在本月底前全部结束，这也就意味着老城区在本月底将拥有自己的文明实践活动“策划师”团队。

洛阳市文明办相关负责人介绍，接下来，我市各县(市)区都将陆续组建自己的文明实践活动“策划师”队伍。洛龙区在完成首批“策划师”队伍组建后，计划于今年年底前，再扩展队伍，增设50名“策划师”投入文明社区创建工作，切实助力洛阳创建全国文明典范城市。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 陈志强）