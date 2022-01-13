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全国学雷锋志愿服务“四个100”先进典型名单公布 洛阳一组织上榜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.13 17:52

　　今天上午，记者从洛阳市文明办了解到，在刚刚公布的2021年度全国学雷锋志愿服务“四个100”先进典型名单中，洛阳师范学院乐心志愿服务团获评全国最佳志愿服务组织，成为洛阳市唯一上榜组织。

　　2021年度全国学雷锋志愿服务“四个100”先进典型宣传推选活动由中央宣传部、中央文明办等部门和单位共同组织开展。

　　今日，一场名为“做红色传人，让文明之光照亮新征程”的文明实践主题日活动在中共洛阳组纪念馆举行，洛阳师范学院乐心志愿服务团部分成员在现场献唱红色歌曲。“我们服务团经常举办、参与这类的文明实践主题日活动，我认为这对我们青年人来说，既是职责，又是锻炼。”洛阳师范学院乐心志愿服务团成员王婷婷告诉记者，她是洛阳师范学院一名大一的学生，之所以刚踏入大学校门就选择加入这个志愿服务队，就是为了将自己的音乐专业融入志愿服务，在更多的平台上锻炼自己，也帮助更多人感受到音乐的魅力。

　　洛阳师范学院相关负责人介绍，目前，乐心志愿服务团的志愿服务项目共包括“文艺+宣讲”、艺术支教、文化传播、服务社会、以“艺”抗“疫”五大部分，注册志愿者人数达235人，累计开展志愿服务总时长51900小时。

　　值得一提的是，在该服务团艺术支教志愿服务活动中，截至目前，洛阳师范学院已选派20余名志愿者参加河南省及学校“快乐成长”——乡村学校少年宫文艺支教志愿服务，服务时长超过1000小时。此外，还每年选派专业突出学生志愿者，赴新疆哈密、洛阳周边县区等地进行艺术支教活动。近三年，参加各类艺术支教活动300余人次，惠及学生逾万名。

　　“获评最佳志愿服务组织对我们来说是荣誉，更是鞭策。”该负责人说，接下来，他们将持续立足自身优势，丰富志愿服务的项目形式，吸引更多有才艺的青年人加入进来，用更实在的服务、更优异的成绩书写“洛阳青年”的担当答卷。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 陈志强）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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