洛阳迎来首家北交所上市公司

13日上午，洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称科创新材)北京证券交易所(以下简称北交所)上市仪式举行。科创新材由此成为洛阳首家北交所上市公司。
13日上午，洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称科创新材)北京证券交易所(以下简称北交所)上市仪式举行。科创新材由此成为洛阳首家北交所上市公司。
13日上午，洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称科创新材)北京证券交易所(以下简称北交所)上市仪式举行。科创新材由此成为洛阳首家北交所上市公司。
科创新材本次IPO发行价格为4.6元/股，对应的市盈率为11.58倍。本次公开发行股份数量2000万股，预计募集资金总额为9200万元，拟用于年产1.6万吨冶炼洁净钢用功能复合材料。
科创新材位于洛阳市新安县，主营业务是钢铁、有色等工业用耐火材料的研发、生产和销售。该公司主要产品为功能耐火材料、不定形耐火材料和定型耐火材料，功能耐火材料是其最核心的产品。2020年11月，工业和信息化部中小企业局发布的《关于第二批专精特新“小巨人”企业名单的公示》中，科创新材通过审核被认定为专精特新“小巨人”企业。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
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